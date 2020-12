In Breda gaat het horecapersoneel pakketjes van winkeliers bezorgen

BREDA – Nu de fysieke winkels gesloten zijn, is het extra belangrijk voor de Bredase retail ondernemers om online te verkopen via hun webshops of social media. Om een supersnelle bezorging te garanderen schiet de Bredase horeca hen te hulp. Met een Piaggio Ape (een kleine bedrijfswagen op drie wielen) en horeca bezorgfietsen worden bestelde producten van aangesloten ondernemers nog dezelfde dag thuisbezorgd in Breda.

Het initiatief van Stichting Ondernemersfonds Breda en gemeente Breda sluit goed aan bij de Breda Koop Lokaal campagne ‘Haal het beste uit Breda’. Door het enorme aanbod lopen de grote landelijke webshops tegen leverproblemen aan. Koop je iets bij een van de aangesloten Bredase ondernemers? Dan heb je daar geen last meer van.

‘t Hart van Breda

’t Hart van Breda op de Grote Markt wordt, hoe toepasselijk, het kloppend hart van de Bredase bezorgservice. De pakketten worden daar verzameld en door horecapersoneel bezorgd. Bij een bestelling voor 14.00 uur wordt het bestelde product nog dezelfde dag thuis afgeleverd in Breda, Ulvenhout, Bavel, Teteringen, Terheijden, Prinsenbeek en Dorst. De pilot duurt t/m 30 december en wordt mogelijk verlengd tot de ondernemers weer open gaan.

Breda Koop Lokaal

Op www.bredakooplokaal.nl staat een lijst met aangesloten ondernemers van deze bezorgservice als ook overzichten van alle Bredase webshops.