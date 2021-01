Hutspot is failliet, winkel verdwijnt uit de Houtmarkt

BREDA - De eigenaren van Hutspot hebben faillissement aangevraagd. Zij openden in 2019 nog nieuwe filialen in Amsterdam, Den Bosch en Breda. Deze zullen na de lockdown de deuren dus niet meer openen.

In totaal heeft Hutspot acht vestigingen. Sinds 2019 was Hutspot ook gevestigd in de Houtmarkt in Breda. Deze zaak zal na de lockdown de deuren echter niet meer openen. Vlak voor de jaarwisseling werd het faillissement uitgesproken.

Tegenover Textilia vertellen de oprichters over de moeilijke keuze om de stekker uit het concept te trekken. Het waren de coronamaatregelen die ervoor zorgden dat het financieel niet meer haalbaar was op de zaken geopend te houden. “We hebben het nog goed gedaan met resultaten, maar als je op een gegeven moment op vijftig procent omzetverlies zit en je ziet dat de groei naar online gaat? Daar is ons type retail niet tegen bestand.” Hutspot is in de basis een offline retailer, legt mede oprichter Nick van Aalst uit. “We hebben nooit de ambitie gehad om online groot te worden, maar altijd de focus gehouden op fysiek.”