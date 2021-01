Nieuwe bestemming voor voormalig douanecomplex Hazeldonk

BREDA - Ongeveer 15 jaar geleden in 2005 werd het douanecomplex in Hazeldonk gesloten. Sindsdien staat het al jaren leeg en was de verwildering op het terrein van een kleine 3 ha goed te zien. Maar daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Het online veilinghuis Epic-auctions is de nieuwe eigenaar van het terrein. In december vond de eerste veiling al plaats.

Epic-Auctions is een online veilinghuis waar bedrijven goederen kunnen brengen die online aangeboden worden aan de hele wereld. Het bedrijf richt zich op vier categorieën: agrarisch, transport, grondverzet en bouw. Epic is een jong bedrijf, opgericht in 2013. Jaarlijks behoort het tot één van de hardst groeiende bedrijven van Nederland. Met de aankoop van het voormalige douanecomplex kan het bedrijf deze groei de komende jaren voortzetten.

Als veilinghuis trekt Epic-Auctions kopers uit ongeveer 40 landen over de hele wereld. Het gros van de machines gaat naar Europese landen, maar ook buiten Europa weten steeds meer kopers hen te vinden. De machines worden ingebracht door voornamelijk Nederlandse en Belgische bedrijven. Het voormalig douanecomplex tussen Rotterdam en Antwerpen ligt voor het veilinghuis geografisch ideaal.

Behalve op de eigen grond in Breda en Leende, veilt Epic-Auctions ook regelmatig op externe terreinen. “Dit kan een faillissement van een klant zijn, maar ook een reorganisatie of een veiling waar iedereen goederen kan inbrengen. Zo hebben we sinds vorig jaar ook een vaste veilinglocatie in Elst aan onze agenda toegevoegd” vertelt managing director Frans Maas. Eigenaar van het terrein in Elst, Johan Tilleman: “In mijn bedrijf heb ik het loonwerkersgedeelte afgebouwd en mijn materieel verkocht via Epic-Auctions op mijn eigen terrein. Na de veiling bleek het veilinghuis geïnteresseerd te zijn om Elst als vaste veilinglocatie te gebruiken. Een win-win. We veilen in 2020 minimaal drie keer per jaar, waarbij ook andere partijen materieel kunnen inbrengen.”

Eerste veiling

De primeur van de eerste veiling op het terrein in Breda heeft al plaatsgevonden in december. De eerstvolgende veiling in Breda begint 19 februari in samenwerking met de Mechan-Group, importeur van tractormerken als Fendt, MF en Valtra. Op de vraag welke impact de Corona crisis op het bedrijf heeft reageert Maas als volgt; “We hebben niets gemerkt van de verminderde aandacht, de open kijkdagen konden natuurlijk niet doorgaan en konden en kunnen mensen alleen op afspraak de machines bekijken en starten. Het positieve van de Corona is, dat wij het rijdend materieel zijn gaan filmen waardoor de klanten een nog betere indruk van de machine krijgen waarop ze willen bieden. Dat zullen we ook na de Corona blijven doen”