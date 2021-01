Aan de keukentafel met stalhouder Hans Joosen: ‘Wat ik aanbied is een echt luxeproduct’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Hans Joosen.

Al sinds 1931 rijden de koetsen van Joosen rond in Breda en omstreken. Het familiebedrijf is nu in handen van Hans Joosen.



Hoe is jouw opa het bedrijf ooit begonnen?

“Hij heeft het bedrijf in 1931 opgericht aan de Terheijdensestraat in Breda. In die tijd reden er overal koetsen rond. Mijn opa startte het bedrijf dicht bij het station, zodat hij vanuit daar mensen overal naar toe kon brengen. Op een gegeven moment kwamen auto’s en taxi’s meer op. Ook stopten veel stalhouders in Breda. Toen is mijn opa ook bruiloften en uitvaarten gaan rijden. Later hebben de gebroeders Joosen er een aantal auto’s bij genomen.”





Je komt uit een gezin met meerdere kinderen. Werken zij ook, net zoals jij, in het bedrijf?

“Nee, mijn broer en zusje zijn een andere weg in geslagen. Maar mijn broer vindt het ook leuk om te doen, dus die helpt regelmatig mee. Mijn moeder is jong gestorven. Mijn vader is later opnieuw getrouwd. Van klein af aan ben ik al met de paarden bezig. Ik ben daar mee opgegroeid. Ik liep altijd al rond bij het bedrijf. Toen ik 8 was ben ik zelf paard gaan rijden. Op twaalfjarige leeftijd reed ik al met de koetsen door Breda. Dat kon toen nog gewoon.”





Kun je je de eerste rit die je zelf hebt gereden nog herinneren?

“Jazeker! Dat was met de opening van winkelcentrum De Arendshof in Oosterhout. We reden toen met heel veel koetsen. Ik had één paard en moest een hoedje op. Dat weet ik nog heel goed. Het was echt een bijzondere opening.”





Je werkt met uitersten. Je doet begrafenissen, maar ook bruiloften. Hoe is dat voor jou?

“Dat klopt. Wij zeggen altijd rouw en trouw. Het is af en toe wel lastig, maar ook daar ben ik ingegroeid. Ik moest soms bruiloften rijden en dan moest ik tien minuten later weer door naar een uitvaart. Toen ik 18 jaar was ging ik voor het eerst met de rouwauto rijden. Maar in die tijd hadden we ook veel huwelijken. Soms moest ik mijzelf wel 4 of 5 keer per dag omkleden. We hebben namelijk voor iedere gelegenheid een ander pak.”





Is dat nu nog steeds zo?

“Ik heb ervoor gekozen alleen door te gaan met koetsen met paarden en wagens. Ik ben 6/7 jaar geleden alleen verdergegaan. Ik zag meer in de koetsen met paarden, dan in de auto’s. Die hebben wij dan ook allemaal verkocht.”





Je runt het bedrijf in je eentje. Daardoor zit je best in een kwetsbare situatie, want jij bent de enige waar het hele bedrijf op leunt. Hoe zie je dat zelf?

“Dat is waar. Maar dat zie ik niet als iets slechtst. We hebben altijd alles zelf gedaan. Het enige personeel dat ik heb zijn mijn paarden. Maar wanneer het heel druk is heb ik altijd wel mensen die bij willen springen. Zo vinden mijn vrouw en zoon het ook leuk om af en toe mee te helpen. Daarnaast zijn er ook een aantal hobbyisten die het fijn vinden om af en toe wat te doen.”





Hoe zou jij jouw diensten willen omschrijven? Wat verkoop jij eigenlijk?

“Ik verkoop vervoer. Ik ben een vervoerder. Mensen die een feest hebben, zoals bijvoorbeeld een huwelijk kunnen ons inhuren. Ik vervoer veel bruidsparen. Bij uitvaart is dat idem dito. Mensen hebben veel keuzes bij ons. Wat ik aanbied is echt een luxeproduct. Het hoeft natuurlijk niet.”





Komen klanten weleens met verzoeken waar jij nee tegen zegt? Waar liggen jouw grenzen?

“Ik probeer nooit een ‘nee’ te verkopen aan klanten. Ik doe altijd mijn best om ervoor te zorgen dat er voldaan kan worden aan de wens van de klant. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat het verantwoord moet zijn. Ik zou nooit mijn paarden in gevaar brengen. Daarin neem ik geen risico’s. Maar vaak valt er met goed overleg wel wat te regelen.”





Is er een klus waarvan je zegt, als ze me daarvoor vragen, dan maak ik heel mijn agenda leeg?

“Nou, van dat soort klussen heb ik er al heel wat gehad. Zo heb ik ook de koning weleens in mijn koets gehad. Hij was toen net koning en ging allerlei steden af om zich ‘voor te stellen’. Ik mocht hem vervoeren toen hij in Roosendaal was. Maar zo heb ik wel meer bijzondere opdrachten gehad. Mijn koetsen zijn ook gebruikt voor opnames van All You Need Is Love. Je maakt van alles mee.”





Hoe kijk je naar de toekomst van jouw bedrijf? Heb je een plan?

“Daar ben ik altijd wel mee bezig. Je moet steeds weer met nieuwe dingen komen. Ik heb sinds dat ik het bedrijf overgenomen heb steeds andere koetsen bijgenomen. Mijn ouders en oom zijn altijd van de authentieke koetsen geweest, maar tijden veranderen. Je hebt op een gegeven moment ook andere koetsen nodig. Momenteel ben ik ook weer met een aantal nieuwe dingen bezig, waarvan ik denk dat dat straks goed gaat lopen. Maar daar wil ik nog even niets over zeggen. Het zal even een investering zijn, maar dat haal je er wel weer uit.”

Veel bedrijven zijn keihard getroffen door de coronacrisis. Hoe is dat bij jouw bedrijf?

“We zeiden eind 2019 nog tegen elkaar ‘dit wordt weer een topjaar’. De laatste jaren gaat het namelijk echt goed. We hadden ook al heel veel voorboekingen staan voor 2020. Maar toen in maart corona Nederland bereikte, ging non-stop de telefoon. Bijna alles werd afgebeld. Gelukkig gingen sommige boekingen nog wel door, waardoor ik eigenlijk altijd wel werk heb blijven houden. Maar het is allemaal veel minder geworden. Om bezig te kunnen blijven heb ik ook een huifwagen volledig coronaproof ingericht. Het enige wat door corona wel beter is gaan lopen zijn de uitvaarten.”



Je bedrijf bestaat bijna 90 jaar. Ben je van plan om dat te gaan vieren?

“Nou, bij honderd jaar zou ik wel een (groot) feest willen vieren, maar bij 90 hoeft dat van mij niet. Na corona zou ik misschien wel een feestje willen geven.”





En tenslotte. Met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Ik denk dan toch met mijn moeder en vader. Zij zijn helaas allebei overleden. Ik was zeven jaar toen mijn moeder overleed. Ik denk dat als ik nu met haar aan de keukentafel mocht zitten ik haar heel veel te vragen heb.”

Naam

Hans Joosen

Leeftijd

57 jaar

Getrouwd

Met Yvonne

Kinderen

Jordy (25) en Kim (23)

Hobby

Mijn hobby is eigenlijk mijn werk. Ik ben altijd bezig met mijn paarden. Maar het is in mijn geval ook belangrijk dat je werk je hobby is, want je moet het zeven dagen in de week doen. Dan moet je er wel plezier in hebben. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. In de weekenden ben ik ook nog vaak bezig met het bedrijf en met de paarden. Wanneer een ander vrij is, ben ik aan het werk. Maar dat vind ik niet erg. Ik geniet ervan.