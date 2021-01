Breda gaat leegstaande winkelpanden vullen met ‘Tino’s’

BREDA - Breda slaat de handen ineens met het Nederlands Bureau voor Toerisme en de Kranendonk Experience Company om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Dat willen zij doen door zeven leegstaande winkelpanden te vullen met zogenaamde Tino’s. Een Tino is een ‘Tiny Experience’. De kleine, betaalbare bezoekersattracties moeten een extra dimensie geven aan de beleving van de stad en tegelijkertijd leegstand tegengaan.

Op de website van Tinoseries zijn verschillende voorbeelden te vinden van ideeën voor Tino’s. Zo bestaat het idee dat bezoekers in één van de Tino’s op een ‘liftknop’ kunnen duwen, en dan virtueel over de stad Breda vliegen. Ook is er een idee voor een Tino waar je virtueel je favoriete vuurwerk kan afsteken, en bestaat er een concept waarbij bezoekers een kleurplaat kunnen maken en inscannen, die op de muren van de Tino tot leven wordt gewekt.

Haalbaarheid

Breda gaat als eerste stad in Nederland met de Tino’s aan de slag in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. Het doel van de Tiny Experience locaties is om op verschillende plekken de verhalen van de stad op een leuke en leerzame manier te vertellen. Voor een optimale beleving maken de Tino’s gebruik van digitale en visuele technieken.

De Tino’s richten zich op de bezoekers. Dit kunnen toeristen zijn, maar zeker ook de eigen inwoners. Wanneer de maatregelen weer versoepelen zouden de Tino’s zelfs in corona-tijd op een veilige manier kunnen opereren. De Tino’s concurreren niet met het bestaande aanbod, maar verleiden bezoekers naar de stad te komen om ze vervolgens te verbinden met de lokale economie. Het initiatief draagt bij aan een belangrijke opgave uit de economische visie van de stad: Bezoekers welkom heten en ze op een verrassende manier kennis laten maken met Breda. Wethouder Adank is dan ook enthousiast over de samenwerking.

“Toen ik Kranendonk Experience Company voor de eerste keer hoorde vertellen over de Tino’s was ik meteen enthousiast. Hoe mooi zou het zijn als we het bestaande aanbod Breda kunnen verbinden en verrijken met deze nieuwe, innovatieve en eigentijdse belevingen. En daarmee ook de eerste in Nederland kunnen zijn! Het is een fantastische kans die we dankzij de samenwerking met het NBTC hebben om te onderzoeken of we dit in Breda van de grond kunnen krijgen. Het zou écht een mooie aanwinst zijn voor stad.”

Samenwerking

De ideeën, locaties, financiering en exploitatie, en daarmee de uiteindelijke haalbaarheid van de Tino’s, wordt samen met Bredase partijen in beeld gebracht. Een eerste bijeenkomst hierover met Breda Marketing, het ondernemersfonds, makelaars en vastgoedondernemers, maar ook lokale partijen die mee kunnen denken over de inhoud van de experiences, zoals; Graphic Matters, Blind Walls Gallery en het Stedelijk Museum heeft al plaatsgevonden. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 wordt het haalbaarheidsonderzoek afgerond.

Met de Tino’s – The Tiny Experience Series, wil het Nederlands Bureau voor Toerisme en Kranendonk Experience Company, bedenker van o.a. de Heineken Experience, de levendigheid in de steden behouden, leegstand tegengaan en bezoekers spreiden over het land. Op termijn moet er een landelijk netwerk van Tino’s ontstaan.