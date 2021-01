Op de werkvloer bij tractormonteur Kjell: ‘Vooral uit ingewikkelde reparaties haal ik veel plezier’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Tractormonteur Kjell van de Laar.

De 24-jarige Kjell van de Laar wist al op jonge leeftijd dat hij graag met tractors wilde werken. De opleiding tot monteur was voor hem dan ook een logische keuze. Vanuit zijn eindstage ging hij meteen aan de slag bij Abemec, waar hij nooit meer is weggegaan. Abemec is een gespecialiseerd landbouwmechanisatiebedrijf voor Midden- en Zuid-Nederland met 18 verkoopvestigingen en 21 servicevestigingen.

Veel jongeren twijfelen over wat ze voor werk willen doen. Heb jij daar geen last van gehad?

“Nee, zeker niet. Ik heb altijd interesse gehad in tractoren. We hebben er bij mijn ouders thuis ook meerdere, dus ik ben er echt mee opgegroeid. Dat ik monteur wilde worden was voor mij dan ook al snel duidelijk. Ik heb de opleiding op niveau 4 gedaan, waardoor ik nu 1e monteur ben op de werkplaats.”

Wat houdt dat in?

“Op onze werkplaats werkt een chef, eerste monteurs en tweede monteurs. Omdat ik een eerste monteur ben, heb ik wat meer verantwoordelijkheid hier op de werkvloer. Ik help ook regelmatig even mee met andere monteurs.”

“Verder is het niet alleen maar aan tractors sleutelen. Bij mijn werk komt ook een stuk klantcontact kijken. Ik heb vaak zelf het contact met de klanten waarvoor ik reparaties uitvoer. Ik vind het mooi om te zorgen dat zij tevreden zijn. Dan heb je eer van wat je doet.”

Hoe ziet een normale werkdag voor jou eruit?

“Eigenlijk is dat moeilijk uit te leggen, omdat iedere dag heel anders is. Soms vertrek ik naar mijn werk met het idee dat ik heel de dag op de werkplaats sta, maar belt er na een uur al een klant die met een probleem staat. Dan gaan we meteen op pad, en sta je bijvoorbeeld langs de kant van de weg een kapotte motor te repareren. Die afwisseling maakt het ook meteen wel heel leuk.”

Wat is je favoriete klus?

“Dan kies ik toch voor de ingewikkelde reparaties. Soms is er iets mis met een motor of versnellingsbak van een tractor. Dan kun je zomaar een week of twee weken bezig zijn om dat te repareren. Dat soort reparaties zijn technisch ook wat ingewikkelder dan de korte klussen. Ik hou wel van die uitdaging.”

“Ik vind het ook altijd heel leuk om voor de lancering van een nieuw model Fendt naar de fabriek in Duitsland te gaan en daar een cursus te volgen. In een paar dagen leer je dan echt alles over zo’n nieuwe tractor. Dan ben je op de werkplaats ook de specialist in dat model die het de andere monteurs kan uitleggen.”

Hoe reageren mensen als je vertelt wat voor werk je doet?

“Dan zeggen ze vaak: ‘Dan heb je zeker altijd vieze handen’. Ik moet daar wel om lachen, want vieze handen maken mij weinig uit. Maar daarnaast is het eigenlijk ook niet eens waar. Natuurlijk sta je soms wel eens in de modder omdat er problemen zijn met een tractor waarvan de eigenaar er net mee aan het werk was. Maar we maken bij Abemec ook nieuwe tractoren gebruiksklaar voor onze klanten. Van dat soort splinternieuwe tractoren krijg je geen vieze handen van hoor.”

Is het je droom om door te groeien tot chef werkplaats?

“Nee, eigenlijk niet. Dan moet je veel te veel achter de computer zitten, haha! Het lijkt me wel heel interessant om door te groeien naar technisch specialist. En die mogelijkheid is er ook, dus dat is een mooi vooruitzicht.”

Naam:

Kjell van de Laar



Leeftijd:

24



Opleiding:

Studeerde aan het Helicon Boxtel.

Deed landbouwmechanisatie op niveau 4 aan de Gilde opleidingen Roermond.



Werkgever:

Abemec



Functie:

Eerste monteur