Bredase woningkopers laten zich niet afschrikken door coronacrisis: verkooprecords verbroken

BREDA - Woningzoekers laten zich niet afschrikken door de coronacrisis. In de gemeente Breda zijn in 2020 verkooprecords verbroken. Dit blijkt uit een rapportage van Dynamis. Door het gebrek aan aanbod is het de verwachting dat dit niveau in 2021 niet geëvenaard gaat worden.

In de laatste drie maanden van 2020 heeft de verkoopdynamiek een recordhoogte bereikt in Breda. In totaal wisselden in dit kwartaal 829 woningen van eigenaar. Dat zijn twee woningen meer dan het voorgaande record uit het laatste kwartaal van 2016. Het totale aantal verkopen in 2020 komt uit op ruim 3000 woningen. Dit zijn 400 verkopen meer dan in 2019. Terwijl woningzoekers in het voorgaande jaar nog fors meer aanbod hadden om uit te kiezen.

Nieuwbouw draagt bij aan verkooppiek



De huidige verkooppiek wordt grotendeels verklaard door het toegenomen aantal woningen dat te koop wordt gezet. Als gevolg van de coronacrisis zetten meer woningbezitters hun huis te koop, om zo voor te sorteren op een eventuele prijsdaling. In de drie kwartalen na de eerste coronagolf zijn in Breda 14 procent meer woningen te koop gezet dan in 2019. Naast de bestaande bouw levert ook de constante aanwas van nieuwbouwwoningen een bijdrage aan de verkooppiek. In Breda zijn dit jaar ruim 400 nieuwbouwwoningen verkocht, het hoogste aantal sinds 2014.

Kopers betalen 46.000 euro meer



Gedurende 2020 heeft de prijsontwikkeling in hoog tempo doorgezet in Breda. In één jaar tijd zijn de woningprijzen met 12 procent gestegen, waardoor kopers gemiddeld 46.000 euro meer betalen dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs in Breda bedraagt inmiddels 385.000 euro.