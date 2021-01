Toeslagenaffaire raakte minstens 65 Bredase gezinnen

BREDA - De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst heeft veel huishoudens in Nederland flink geraakt. Ook Bredase gezinnen hebben hier mee te maken gehad. Het gaat om minstens 65 gezinnen, laat wethouder Boaz Adank weten. De gemeente Breda wil deze gezinnen helpen en heeft daarvoor een meldpunt geopend.

“De toeslagenaffaire heeft veel mensen enorm hard geraakt. Ook in Breda”, stelt wethouder Boaz Adank. “Het gaat hier om minstens 65 gezinnen. Deze mensen staan er niet alleen voor. Als gemeente kunnen en willen we ondersteunen!”

De wethouder kan zich goed voorstellen dat het vertrouwen in de overheid van de gedupeerden ernstig geschaad is. “Zij moeten een drempel over om bij een andere overheidsinstelling aan te kloppen voor hulp. Toch wil ik de ouders met klem vragen om dat vooral wél te doen en niet langer met hun zorgen of problemen rond te blijven lopen. Laat ons u helpen. Uit enkele gesprekken met gedupeerden is al gebleken dat we snel in staat zijn passende hulp en adviezen te bieden. Dus bent u gedupeerd? Meld u dan bij ons. Een contactpersoon van de gemeente staat voor u klaar.”

Praktische hulp

Medewerkers van de gemeente staan de gedupeerden bij met praktische hulp. Omdat de Belastingdienst de gegevens van de gedupeerden (nog) niet mag verstrekken, roept de gemeente de mensen op om zelf contact op te nemen. Dit kan ook op het moment dat hun casus nog niet bekend is bij de Belastingsdienst. Medewerkers van gemeente Breda kunnen de mensen namelijk ook bijstaan bij het contact met de Belastingdienst. Samen met de gedupeerden kijken de medewerkers naar snelle en gepaste oplossingen, bijvoorbeeld bij schulden.

Ook als het gezin op andere manieren problemen ervaart als gevolg van de affaire, helpt de gemeente hen daar waar mogelijk graag weer vooruit. “De medewerkers zijn in staat om, voor gezinnen vaak voortslepende problemen, snel op te lossen. Zo kon een gedupeerde vader worden geholpen die door zijn schulden niet in staat was om zwemlessen voor zijn kinderen te betalen.”

Gedupeerden kunnen zich melden door een contactformulier in te vullen op www.breda.nl/toeslagenaffaire of door te bellen met 14 076.