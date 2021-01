Sluiten, vernieuwen of doorgaan? Roadmap moet horeca perspectief bieden

?BREDA - De Bredase horeca heeft het zwaar. Een deel van hen is alweer ruim 3,5 maand noodgedwongen gesloten, en uitgaansgelegenheden zelfs al bijna een jaar. Het is dus hard nodig om hen weer perspectief bieden, stelt burgemeester Depla. En dat gaat gebeuren met de nieuwe roadmap voor de horeca. Vandaag zetten onder andere Marijn van Dijke van de KHN Breda, wethouder Boaz Adank en brouwerijen AB Inbev en Heineken hun handtekening onder het convenant dat de horeca weer vertrouwen in de toekomst moet geven.

De situatie van de horeca is schrijnend. Een deel van hen is gedwongen al maanden gesloten, en de uitgaansgelenheden zelfs al bijna een jaar. Daarbij worden starters extra hard geraakt, omdat zij nog weinig reserves hebben én niet kunnen rekenen op steun vanuit het Rijk. “De periode van sluiting is enorm lang aan het worden. Het perspectief voor de horeca zit momenteel op een dieptepunt”, geeft wethouder Boaz Adank aan. “Vorig jaar konden we snel schakelen en veel generieke regelgeving doorvoeren om ondernemers te steunen. Maar in de huidige situatie is duidelijk dat er maatwerk nodig is. Dat bieden we met de Roadmap voor de horeca.”

Onafhankelijk advies

Via de roadmap kunnen horecaondernemers gratis een bedrijfsscan laten maken van een onafhankelijk adviesbureau. Omdat starters extreem hard getroffen worden door de crisis, kregen zij in december al de mogelijkheid om zo’n scan uit te laten voeren. Daar gaven alle 26 starters die bij de gemeente bekend zijn gehoor aan. Marinus van Dorst van het HorecaAdviesBureau voerde een deel van deze gesprekken. “Ik ben bij die starters op bezoek geweest om met hen het gesprek aan te gaan over hun situatie. Ik zat dan in een leeg café in de kou, omdat vanwege de kostenbesparing de verwarming uit stond. Daar in die koude horecazaken luisterde in naar de schrijnende verhalen van die ondernemers”, legt hij uit. “Samen met zo’n ondernemer neem ik alles door. We brengen de financiële situatie uiteraard in kaart. Maar ook de privésituatie, het concept van de zaak en de locatie. Al die informatie verwerken wij in een rapport waarin we de allerbelangrijkste vraag beantwoorden: Welke oplossingen zijn er?”

Aan de hand van de scan kan het adviesbureau met zeer concrete voorstellen komen voor de aangesloten partners. En dat zijn naast de gemeente, de KHN en de brouwerijen bijvoorbeeld ook de Businesscoach Breda, de belastingdienst, meerdere banken en het werkgeversservicepunt. Oplossingen kunnen dus bijvoorbeeld leningen, betaalplannen, coaching of kortingen zijn. “Zo kunnen we voor iedere ondernemer maatwerk bieden”, legt wethouder Adank uit.

Toekomst

Niet voor alle ondernemers zal de uitkomst van de scan positief zijn. Dat beseffen zowel de wethouder als Marijn van Dijke van de KHN zich maar al te goed. “De conclusie uit zo’n scan kan positief zijn. Zo kan duidelijk worden dat je als ondernemers een gezonde toekomst tegemoet gaat, of dat je met hulp of aanpassingen aan je concept deze crisis goed door gaat komen. Maar de conclusie kan ook zijn dat er geen kansrijke toekomst meer is, en dat stoppen de beste optie is om verdere schulden te voorkomen. “Voor ondernemers is het belangrijk dat de volgende stap duidelijk gaat worden”, legt Van Dijke uit. “We moeten weer perspectief krijgen. Deze roadmap is enorm toegankelijk voor alle ondernemers, ook voor degenen die normaal gesproken niet snel hulp zullen vragen. Ze worden serieus genomen en gaan weer een richting in, in plaats van dat ze stil staan.”