Op de werkvloer bij Vloerenlegger Niels: ‘Het is een uitdaging om de vloer steeds mooi te leggen’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: vloerenlegger Niels.

Niels van den Berge is dertig jaar en één van de medewerkers van Sjerk Slagmolen wooninrichters. Hij is sinds 2,5 jaar werkzaam bij het bedrijf. Geboren in Scherpenisse op het eiland Tholen en tegenwoordig woonachtig in Sint Maartensdijk. Na de middelbare school heeft hij in Rotterdam de tweejarige opleiding aan het hout- en meubileringscollege gevolgd. Daarnaast werkte hij bij Van Houte projectinrichting en interieur.

Niels vertelt: ”We zijn met tien man begonnen aan de opleiding, uiteindelijk hebben er maar drie examen gedaan”. Nadat hij deze opleiding met goed gevolg had afgesloten is hij doorgestroomd naar de vervolgopleiding meubelstoffeerder, ook in Rotterdam. Deze opleiding, die normaal gesproken twee jaar is, heeft hij afgerond in één jaar omdat hij voor een aantal vakken al examen had gedaan.

Houtrot

Hoewel Niels pas 2,5 jaar bij Sjerk Slagmolen werkt heeft hij al behoorlijk wat ervaring in de stoffering. Hij heeft elf jaar bij Van Houte gewerkt als stoffeerder. Om zijn knieën te ontzien, je zit veel op je knieën bij het leggen van vloeren, is hij gaan werken in de houtrotsanering. Toen bleek echter dat 90% van het houtrot zich aan de onderzijde bevindt waardoor hij nog meer op zijn knieën moest zitten! Na een jaar heeft hij daarom de overstap gemaakt naar de bouw. Toch bleef het stofferen wel trekken en toen hij na een maand of drie werd gebeld door Sjerk Slagmolen, die was getipt door een oud-collega van Niels, of hij wilde komen praten heeft hij die kans met beide handen aangegrepen. En daar heeft hij tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad. “Ik ging er op vooruit qua werktijd en salaris en wist natuurlijk ook wat het werk inhield”, zegt Niels.

Specialisatie

Niels is gespecialiseerd in het leggen van pvc vloeren en dan met name de vloeren met een speciaal patroon, zoals visgraat en hexagoon. Hij werkt elke dag van acht tot vier uur. Om half acht is hij op de zaak en begint de dag met een kop koffie. Dan krijgt hij zijn werkbonnen en gaat zijn bus laden. Daarna vertrekt hij naar zijn klus voor die dag. Meestal is hij één dag bezig met een vloer.

Zijn eerste werk is dan het schuren en stofzuigen van de ondervloer. Daarna legt hij de vloer uit zodat hij kan zien wat het mooiste is. Pas daarna wordt de vloer gelijmd. “Het is elke keer weer een uitdaging om het patroon van de vloer mooi te leggen maar dat maakt het ook leuk”, aldus Niels. Soms egaliseert hij de vloer ook, alleen of samen met een collega.

Klantcontact

“Het leuke aan dit werk is dat geen dag hetzelfde is en je ziet ook gelijk resultaat”, vertelt Niels. Ook het contact met de klant bevalt hem wel. Soms heeft hij wel eens een klus waar hij een beetje tegenop ziet maar het komt altijd goed, lacht Niels. ”Als de vloer er in ligt en de klant is tevreden dan ben ik best trots op mijn werk”, zegt hij.

Omdat hij veel bij klanten thuis komt maakt hij natuurlijk ook van alles mee. Hij vind het dan wel leuk om een woordgrapje te maken. Zo vragen klanten wel eens: ‘Je vind het toch niet erg als ik op je vingers kijk?’ Niels antwoordt dan meestal: “Je mag gerust op mijn vingers kijken als je er maar niet op gaat staan!”.

Vrijheid

Over zijn toekomst maakt hij zich meestal niet zo druk. Hij heeft het goed naar zijn zin, doet zijn werk graag en heeft best veel vrijheid. “Ik denk er wel over na maar je weet nooit wat er op je pad komt en wat de toekomst nog brengt”, zegt Niels. Voor Niels is zijn geloof ook erg belangrijk. Hij weet en vertrouwt erop dat God de toekomst in handen heeft. “God belooft ons geen kalme reis maar wel een behouden aankomst!’, besluit Niels.