Plan voor honderden woningen op locatie bakkerij Borgesius aan Ettensebaan

BREDA - Er moeten woningen komen op de hoek van de Haagweg en de Ettensebaan op het terrein waar nu nu bakkerij Borgesius is gevestigd. Dat is de ambitie van Eigenaar Dennenborgh en de twee regionaal actieve partijen Aannemersbedrijf Van Agtmaal en BPD Ontwikkeling. Zij hebben een intentieovereenkomst ondertekend met de gemeente Breda voor een mogelijke herontwikkeling van het gebied.

Wie over de Ettensebaan rijdt, komt voorbij verschillende grote bouwprojecten. Zo vind je tegenover de begraafplaats de ontwikkeling van Cosun park, waar de realisatie van 221 woningen op de planning staan. Steek je de kruising over, dan rij je langs het voormalige Nibbit terrein. Daar wordt een nieuwe woonwijk van maar liefst 600 woningen gerealiseerd. En daar pal tegenaan staat de bakkerij Borgesius. En ook daar moeten als het aan de betrokken partijen ligt straks woningen verrijzen.

Borgesius

De Borgesius Bakkerij, bij velen bekend onder de oude naam Bakkerij Welten, stopt ermee. Daarmee komt er een einde aan de jarenlange bakkershistorie op die plek. Eigenaar Dennenborgh en de twee regionaal actieve partijen Aannemersbedrijf Van Agtmaal en BPD Ontwikkeling zien nu de kans om op die plek te bouwen aan de ambitie van de gemeente Breda om 6000 nieuwe woningen te bouwen. “Dat de locatie al binnen afzienbare tijd beschikbaar is, biedt ons inziens kansen om juist nu de herontwikkeling naar woningbouw te onderzoeken,” licht Bastiaan Niemeijer van Dennenborgh Group toe. “Wij onderschrijven de ambitie van de gemeente Breda. Met het beoogde verkenningstraject en de uiteindelijke ontwikkeling kunnen we een bijdrage leveren aan de behoeftes op de woningmarkt en het versnellen van de bouwproductie,” vult Dinja Wils van Aannemersbedrijf Van Agtmaal aan.

Honderden woningen

De Borgesiuslocatie betreft een gebied van bijna 22.000 m2. Wat voor woningen er precies moeten gaan verrijzen volgens de betrokken partijen is nog niet bekend. “Maar het is aannemelijk dat het om enkele honderden woningen gaat in de combinatie van zowel appartementen als grondgebonden woningen”, stelt Wils. Het moet in ieder geval een aantrekkelijke nieuwe woonbuurt worden, die aansluit bij het aangrenzende Blossem. “Een groen en stedelijk karakter met het industriële DNA als inspiratie zijn kenmerken die ook terug te vinden zijn in de mogelijke nieuwe woonwijk op de Borgesiuslocatie.”

De betrokken partijen willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de mogelijkheden. De betrokken partijen zijn voornemens om ook de directe omgeving in dit vroege stadium al te betrekken. Zij worden hier op korte termijn nader over geïnformeerd.