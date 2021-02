Dille & Kamille neemt Hutspot over: ‘Wij willen het merk nieuw leven inblazen’

BREDA - Familiebedrijf Dille & Kamille heeft per 1 februari het onlangs failliet verklaarde retailmerk Hutspot overgenomen. Dille & Kamille wil het merk nieuw leven inblazen en Hutspot herpositioneren als een duurzaam lifestyle-merk. Een herstart van de winkel in Breda is echter nog niet in zicht. In eerste instantie worden alleen de winkels in Amsterdam en Eindhoven herstart.

Hutspot herstart in eerste instantie in de oorspronkelijke eerste winkel aan de Van Woustraat in Amsterdam en waarschijnlijk een tweede locatie in Eindhoven. Dit zal gebeuren zodra de regering de lockdown voor niet-essentiële winkels opheft. De zes overige Nederlandse Hutspot-winkels waaronder die in de Houtmarkt in Breda worden voorlopig gesloten. Wanneer die winkels weer open gaan, zijn eerst de winkels in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam-West aan de beurt.

Duurzaam

Dille & Kamille kiest ervoor om het duurzame karakter dat al in Hutspot zat meer te accentueren. Het is het plan om nog dit jaar een online platform te starten waar creatieve en duurzame merken worden aangeboden. Algemeen directeur Hans Geels van Dille & Kamille is enthousiast over de nieuwe aanwinst: “We zijn blij dat we Hutspot mogen voortzetten. Beide bedrijven willen mensen helpen om bewust en duurzamer te genieten van het leven. Hutspot is net als Dille & Kamille een concept-gedreven merk. Nederland kent niet zoveel van dergelijke sterke conceptmerken. Vandaar dat we onze kennis en die van Hutspot willen bundelen om van Hutspot weer een financieel gezond bedrijf te maken.”

Medeoprichter Nick van Aalst blijft bij de herstart van Hutspot betrokken. Van Aalst heeft veel vertrouwen in de nieuwe plannen. “Voor mij was het boek Hutspot nog niet gesloten. Ik wil graag helpen om in mijn nieuwe rol deze doorstart tot een succes te maken.”