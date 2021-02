Ook Bredase kappers vanavond in actie: ‘Het licht aan, anders gaat het licht uit’

BREDA - Bij een aantal Bredase kapperszaken zal vanavond het licht voor het eerst sinds lange tijd weer branden. Door het licht aan te doen in hun zaak vragen zij aandacht voor de nijpende situatie waarin zij momenteel zitten. Eén van die deelnemende kappers is SUDS. “Er moet echt meer aandacht komen voor de situatie.”

Al tien weken lang moeten alle kapsalons in Nederland hun deuren gesloten houden. Bij veel kappers staat het water dan ook aan de lippen. Zij vinden dat ze te weinig steun krijgen van de overheid om in deze moeilijke tijden te overleven. Daarom zetten de kappers vanavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur demonstratief de lichten aan. ‘Het licht gaat aan, anders gaat het licht uit’ is de strekking achter deze noodkreet. De kappers eisen dat zij hun zaak vanaf 3 maart weer mogen open. Hierbij verwijzen zij naar België en Duitsland waar de kappers wél terug aan de slag mochten.

Ook in Breda doen verschillende kapsalons mee aan de actie. Eén van hen is Marko Suds. Hij heeft een kapperszaak, genaamd SUDS, in de Sint Annastraat. Ook daar gaan de lichten vanavond aan. “Ik vind het heel belangrijk om gehoor te geven aan de actie, omdat wij als kappers met een ongelooflijke frustratie rondlopen”, geeft Suds aan. “We vallen qua regelingen overal buiten de boot. We hebben op het begin alleen eenmalig 4000 euro ontvangen, maar verder krijgen we helemaal niets. Daardoor staat bij veel kappers het water echt aan de lippen.” De sluiting heeft ook Marko zelf hard geraakt. “Ik ben een zelfstandig ondernemer en ik ben altijd druk geweest met het sparen voor later. Maar dat is nu allemaal weg.”

De Bredase kapper vindt de actie van vanavond dan ook een goed initiatief. “Door je even zichtbaar te maken door middel van het licht aan te doen, creëren we hopelijk wat meer bewustwording. Als onze schrijnende situatie meer gaat leven in de maatschappij, dan gebeurt dat daarna hopelijk ook in de politiek”, zegt hij. “Ik weet zeker dat wij verantwoord open kunnen gaan. De regels die er nu gelden zijn niet proportioneel, want er zijn nooit hoge besmettingscijfers geweest bij kapperszaken.”

Essentiële beroepen



Kappersbond ANKO vindt dat kappers vallen onder essentiële beroepen en dat een mooi kapsels bijdraagt aan een goed welzijn en zelfbeeld. Ook hebben kappers de nodige hygiënemaatregelen getroffen. Ook werken de knippers uitsluitend op afspraak. “Klanten komen niet ‘funshoppen’. Een kappersbezoek is dus maximaal gereguleerd en gecontroleerd. Een bezoek aan de kapper is verantwoord en veilig voor kapper en klant”, benadrukt ANKO.