Nieuwe financiële regeling voor Bredanaars die door coronacrisis vaste lasten niet kunnen betalen

BREDA - Breda heeft een nieuwe financiële regeling vastgesteld ter tegemoetkoming van mensen die financieel zijn getroffen door de coronamaatregelen. Het gaat om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Inwoners van Breda die door de coronamaatregelen hun inkomen ten opzichte van januari 2020 met tenminste 25 procent zagen terugvallen, kunnen een beroep doen op de TONK.

Naast de huidige steunpakketten biedt deze regeling voor de periode van 1 januari 2021 tot en met juni 2021 extra financiële hulp aan mensen die tussen wal en schip vallen. De ondersteuning is met name bedoeld om vaste en/of woonlasten te kunnen betalen. Voorbeelden van die lasten zijn huur of hypotheekrente, kosten van gas, water en elektra of servicekosten.

“Er zijn helaas Bredanaars die door Corona hun inkomsten drastisch hebbe zien afnemen en hierdoor in de problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten”, legt wethouder Adank uit. “Wij willen samen met het Rijk voorkomen dat inwoners in grotere problemen komen door hoge schulden en betaalachterstanden. De steunpakketten die Breda heeft, bieden hiervoor niet altijd een oplossing. Het kan zijn dat mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dat willen wij niet en daarom zijn wij blij met deze regeling.”

Voor wie is de TONK

De TONK is bedoeld voor iedereen die door de coronamaatregelen moeite heeft vaste- en woonlasten te betalen. Dit kunnen ondernemers zijn, maar ook werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering. Ook kan het gaan om zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen.

De regeling is ook voor mensen die al een uitkering ontvangen als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld TOZO, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen. De Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten kan tijdelijke financiële hulp bieden daar waar andere regelingen niet voldoende oplossing bieden.

Voorwaarden

Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling is te vinden via de corona-website van de gemeente. De tijdelijke ondersteuning kan vanaf 3 maart worden aangevraagd. De regeling treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking. Dus ook over de periode vóór 3 maart kan nog een aanvraag worden ingediend. Aanvragen kan tot 1 augustus 2021 voor maximaal 6 maanden