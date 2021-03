Op de werkvloer bij accountant Vera: ‘Geen dag is hetzelfde, dat maakt het werk zo leuk’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Accountant Vera de Jong (29).

Vera de Jong (29) studeerde accountancy aan Avans Hogeschool in Breda, waarna ze een aansluitende post-bachelor deed. Momenteel breidt ze haar kennis verder uit met een master managementwetenschappen. Ook werkt De Jong ondertussen al zo’n zeven jaar bij Van Oers Accountancy & Advies.

Waarom koos je voor het vak accountant?

“Het leek mij heel erg leuk om mét ondernemers te werken, niet alleen maar voor. Daarnaast is het interessant om een kijkje te mogen nemen in de keuken van allerlei bedrijven. Ik hou van mensen, hun verhaal, cijfers en strategie. En had de drang en de behoefte om een specifiek vak te leren, de keuze was snel gemaakt.”

Wat maakt het werk als accountant voor jou zou leuk?

“Vooral de afwisseling maakt het zo leuk en mooi. Je werkt constant samen, met je collega’s, met je klanten. Voor klanten ben je een vertrouwenspersoon. Het is daarom heel fijn dat ze je bellen op het moment dat er problemen zijn, maar ook om te sparren of om successen met je te delen. Ik vind dat ook altijd het grootste compliment dat je kunt krijgen, dat je er zo nauw betrokken bij mag zijn. Het leukste is misschien nog wel dat je veel naar klanten toegaat, je zit niet alleen maar achter een bureau. Dat is nu met Corona natuurlijk even anders, maar normaal gesproken proberen we zoveel mogelijk bij klanten op de werkvloer te zijn. Daar leer je echt je klant kennen en leer je pas hun business door en door te begrijpen. Cruciaal als je het mij vraagt, om een goede gesprekspartner voor je klant te kunnen zijn.”

Hoe ziet een normale werkdag er voor jou uit?

“Geen dag is hetzelfde, dat maakt het werk ook zo leuk en afwisselend. Mijn dagen worden deels bepaald door collega’s en klanten. Ik begin de week standaard met het doornemen van de werkplanning met mijn team. Verder houd ik mij hoofdzakelijk bezig met jaarafsluitingen, klantbezoeken, besprekingen en (fiscale) vraagstukken.”

Zijn er vooroordelen over het vak die niet kloppen?

“Vooral mensen die zich er niks bij voor kunnen stellen, hebben een vooroordeel. Als je dan zegt dat je in de accountancy werkt, dan associëren ze dat nog altijd met grijze pakken en oude mannen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Bij Van Oers zijn net zoveel jonge, ambitieuze vrouwen als mannen. Toch vat ik die opmerkingen vaak maar op als een compliment. Het is toch grappig dat mensen daar nog zo over denken?”

Zijn er ook mindere kanten aan je werk?

“Er zijn weinig minder leuke kanten, maar als ik iets zou moeten kiezen, dan zijn het de deadlines. We zijn wel heel erg deadline gedreven, dat hoort bij de accountancy. Die deadlines gelden voor iedereen, dus je hebt pieken en dalen. In die pieken moet je dan even hard knallen, maar dat doe je wel in teamverband. Als je zo’n piek dan met z’n allen haalt, is super tof. En die successen vieren we ook heel graag!”

Hoe zie je jezelf doorgroeien in deze wereld?

“Ik zie mezelf nog wel heel lang binnen de accountancy werken. Als ik mijn doelen aangeef en uitleg hoe ik mezelf later zie, dan wordt er binnen Van Oers meegedacht hoe ik dat kan behalen. Er zijn ook verschillende trajecten om je te ontwikkelen. Ik denk daarom dat ik dit nog jaren kan blijven doen zonder op een punt te komen dat het stagneert. Ik ben natuurlijk nog maar net ingeschreven in het register, dus ik heb vooral heel veel zin om dit avontuur aan te gaan.”

Naam: Vera de Jong (29)

Woonplaats: Breda

Bedrijf: Van Oers Accountancy & Advies

Functie: Accountant

Opleiding: HBO en Post-HBO accountancy

Vorig jaar ingeschreven in het accountantsregister

Momenteel bezig met Master Managementwetenschappen

Carrière:

Begon haar carrière met een korte tijd bij PwC, maar werkt inmiddels al zeven jaar bij Van Oers Accountancy & Advies.