Aan de keukentafel met Johan Jansen: ‘Lokale thee gaat gewoon groot worden’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Johan Jansen. De ondernemer die vorige week groot nieuws werd dankzij de deelname aan Dragons Den. Investeerders Michel Perridon en Pieter Schoen boden in het programma maar liefst 1,5 miljoen euro voor zestien procent van het bedrijfsaandeel in het Zundertse theebedrijf.

Plantenkweker en theefan Johan reisde voor zijn studie door China. Daar werd zijn liefde voor thee nóg groter. Hij nam alle kennis die hij in China opdeed mee naar Zundert. Nu is het hem als eerste in Europa gelukt om lokaal te kweken. Met de theeblaadjes van Nederlandse bodem maakt LocalTea verse kwaliteitsthee. Deze is in steeds meer winkels terug te vinden.

Hoe ben je in de wereld van het thee maken gerold?

“Dat is ongeveer 13 jaar geleden ontstaan. Toen heb ik een half jaar in China gezeten. In dat half jaar heb ik thee leren maken. Ik was al heel erg fan van thee en dronk het graag. Rond die tijd had ik al een bedrijf in planten. Dat bedrijf heb ik tijdens mijn studie aan de HAS opgericht. In mijn laatste jaar deed ik topklas en toen ben ik begonnen met unieke planten. Ik heb een tijdje met Wim Antonissen meegelopen. Daardoor ontstond de kans om hier planten te gaan maken. Toen ik in China thee leerde maken, verbaasde ik me over het feit dat groene, zwarte en witte thee allemaal van één plant werd gemaakt. Dat ambachtsproces erachter vond ik heel bijzonder en daar wilde ik graag iets mee doen.



Daardoor heb ik geprobeerd om die theeplanten ook tussen de unieke planten, die ik al had, te krijgen. Maar in heel Europa kon ik niet aan de planten komen. Daarom zijn we toen over heel de wereld alle genetica aan gaan trekken en gaan onderzoeken welke planten het goed deden en welke niet. Het is hier, in Nederland, natuurlijk een stuk kouder, dan waar theeplanten normaal staan. Daarom zijn we ook wat koude varianten gaan halen van bijvoorbeeld een skihelling in Japan, maar ook een paar uit Rusland. Daar is uiteindelijk een lijn uit voort gekomen die heel goed in ons klimaat kan groeien. Dat is ongeveer vier jaar geleden, daar zijn we op verder gaan bouwen. Doordat we al bezig waren met unieke planten konden we doorbouwen op die rijdende machine. Anders hadden we nooit de theeplant kunnen ontwikkelen”



Je bent jarenlang bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Heeft nooit iemand je teruggefloten?

“Jawel hoor, best vaak zelfs. Toen we drie jaar geleden op het punt stonden om zelf thee te gaan maken, zeiden meerdere mensen dat we het niet moesten doen. Ze dachten dat dit m’n kop zou gaan kosten en dat het niet haalbaar was. We zijn uiteindelijk een crowdfundingscampagne gestart. Mensen konden op een vrij laagdrempelige manier meedoen. We deden dit ook om draagvlak te creëren voor lokale thee. Dat is uiteindelijk de belangrijkste stap geweest die wij ooit hebben gemaakt. Kritische mensen dachten dat het een te groot risico zou zijn. Als ik op financiële modellen was gaan varen, was ik nooit geweest waar ik nu ben.”



Wat heeft jou toen dan overtuigd om het tóch te doen?

“Dat we al zo’n immens draagvlak hadden van mensen. Veel mensen waren enthousiast en we kregen veel aandacht van media. Er was veel interesse in onze theeën. Ook hebben we toen een prijs gewonnen. Er waren zoveel positieve signalen dat mijn gevoel zei dat we het ‘gewoon’ moesten doen. Ik kon het niet laten gaan.”





De teeltsector is best traditioneel. Hoe krijg jij jouw personeel toch mee om andere dingen te proberen/doen?

“Dat was in de beginfase wel lastig. Er werken hier bijvoorbeeld een aantal mensen die al zo’n 25 jaar in dienst zijn. Maar als je voor deze mensen visualiseert wat je van plan bent en waar het naartoe groeit, dan krijg je ze wel mee. Het blijft gewoon een kwestie van laten zien. Ik denk dat uiteindelijk alles wel op z’n pootjes terecht komt.”



Als je terugkijkt op je carrière tot nu toe, zijn er dan dingen je achteraf anders zou hebben gedaan?

“Dat is moeilijk. Als ik dingen anders had gedaan, had ik waarschijnlijk niet gestaan waar ik nu sta. Misschien had ik het wel wat rustiger aan kunnen doen. Ik ben iemand die vaak op meerdere schaakborden tegelijk speelt. Daardoor ga je op een paar borden soms te hard, waardoor je er een aantal kwijtraakt. In principe heb ik daar geen moeite mee. Ik heb mijn ego wel opzij leren zetten. Ik ben eigenlijk heel tevreden met hoe het tot nu toe allemaal gegaan is.”



Wanneer is voor jou je missie écht geslaagd?

“Ik denk dat die voor een groot deel al bereikt is. We hebben iets in gang weten te zetten dat niet meer te stoppen is. In 2020 hebben we 750.000 kopjes thee bij de mensen weten te krijgen. Lokale thee gaat gewoon groot worden. Wij willen een substantieel deel van de theedrinkers in Europa bereiken zodat uiteindelijk lokale thee voor iedereen beschikbaar is. We gaan daarbij eerst de Nederlandse markt verder uitrollen en beginnen met dezelfde brand rustig in België en Duitsland.



Zie jij jezelf meer als een kweker of als een ondernemer?

“Ik ben beiden. Ik heb achttien jaar lang tomaten gekweekt en ik heb hier daarna tien jaar lang allerlei planten gekweekt. Nu heb ik kwekers die het voor me doen. Maar tuurlijk ben ik een kweker, want ik heb het jarenlang zelf moeten doen. Maar een ondernemer ben ik ook. Ik weet waar ik sterk in ben en waar minder. Als ik ergens niet uit kom, dan vraag ik ook hulp. Zo ben ik een jaar geleden met een aantal coachingsvragen naar Jaap Korteweg, van de Vegetarische Slager gegaan. Hij was voor mij de meest geschikte persoon om mij te coachen. Dat heeft hij dan ook eerst een sessie gedaan en later is daar meer uitgegroeid. Nu hebben zij een minderheidsbelang in het bedrijf.”



Ten slotte. Met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Als ik moet kiezen, zou ik Ilja Gort zeggen. Ik vind het heel mooi hoe hij met zijn wijnen om gaat. Ik zou hem heel graag weleens wat van onze thee willen laten proeven. Ik vind het heel mooi hoe hij met zoveel passie praat over wijn en dat op de kijker van zijn programma overbrengt. Ik vind het een mooie man.”

Naam:

Johan Jansen

Leeftijd:

36 jaar

Getrouwd:

Met Janne Vugs-Jansen (36)

Kinderen:

Tess (6), Lynn (7)

Hobby:

Ik kijk graag films. Twee film hebben mij erg geraakt. Dat zijn ‘A Star is Born’ met Lady Gaga en ‘The Greatest Showman’ over een circusdirecteur. Ik zie bij deze films veel raakvlakken met mijn leven. De films gaan erover hoe je werk en privé gescheiden moet houden. Hoe gezonder de balans is, hoe beter je presteert. Hoe verzamel je de juiste mensen om je heen om daarmee zoveel mogelijk te bereiken? Dat raakt me. Dat staat namelijk wel een beetje voor de manier waarop ik zelf in het leven sta. Met de juiste mensen om me heen, bouw ik het bedrijf uit.