Subsidiepot voor kleine initiatieven voor heel 2021 al leeg

BREDA - Kleine organisaties die via de regeling ‘kleine initiatieven’ aanspraak willen maken op een subsidie van maximaal 5000 euro komen dit jaar van een koude kermis thuis. De subsidiepot is namelijk al leeg. Reden voor de SP om vragen te stellen over de situatie aan het college. De partij wil graag dat het bedrag in de subsidiepot wordt verhoogd.

De ‘regeling kleine initiatieven’ is een succes. Kleine organisaties weten de weg naar het aanvraagformulier voor een subsidie tot maximaal 5000 euro goed te vinden. Maar zij worden inmiddels teleurgesteld als ze op de pagina terecht komen. Daar staat namelijk dat het volledige bedrag voor 2021 al vergeven is. Daar moet een oplossing voor komt, stelt Inge Verdaasdonk. Er blijkt namelijk ‘slechts’ 30.000 euro gereserveerd te zijn voor de kleine initiatieven. “Op een totaal van ruim 31 miljoen subsidie voor de thematafels, is 30.000 euro wel een zeer minimaal bedrag vinden wij.”

De SP wil van het college weten sinds wanneer de subsidiepot voor kleine initiatieven al leeg is, en hoeveel aanvragen en zijn goedgekeurd en afgewezen. “Is het college bereid te bekijken waar er toch nog financiële ruimte is voor meer kleine initiatieven, nu de begrote 30.000 euro al op blijkt te zijn?”

Thematafels

De regeling voor de kleine initiatieven werd in het leven geroepen toen duidelijk werd dat er een ‘fout’ zat in het systeem van de thematafels. De rechter oordeelde dat het systeem onzorgvuldig is, omdat partijen die aan tafel zitten baat hebben bij het afkeuren van subsidies van andere, vaak kleinere, partijen. Dat moest dus gerepareerd worden, stelde wethouder Miriam Haagh destijds in een interpellatiedebat. Met de regeling voor kleine initiatieven kunnen de kleinere organisaties die aanspraak willen maken op een subsidie van maximaal 5000 euro die aanvragen via een verkorte weg, zonder aan te hoeven sluiten aan een thematafel.