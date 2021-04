Breda wil met video meer internationale bedrijven verleiden zich hier te vestigen

BREDA - De gemeente Breda lanceerde gisteren een video gericht op internationale bedrijven. Met dit filmpje hoopt de gemeente de bedrijven te verleiden om zich hier te gaan vestigen. “Breda heeft meer dan voldoende ruimte om ambities ruim baan te geven.”

Gisteren lanceerde Breda een video gericht op internationale bedrijven. In deze video spreken zes internationale bedrijven uit waarom Breda voor hen de perfecte plek is om hun bedrijf te vestigen. De video moet internationale ondernemers triggeren om Breda op het netvlies te krijgen als aantrekkelijke stad om te vestigen of te ontwikkelen.

“Breda heeft meer dan voldoende ruimte om ambities ruim baan te geven. Van toplocaties, zoals Hoogeind en Rithmeesterpark direct aan alle snelwegen tot midden in het centrum bij het internationale station als 5Tracks en De Strip. De afgelopen 5 jaar gingen bedrijven als Lamb Weston/Meijer en ZEISS al voor”, aldus de gemeente.

“De economische kracht van Breda ligt in de verscheidenheid en het aanbod van sectoren”, zegt Wethouder Economische Zaken en Internationalisering, Boaz Adank. “Breda is een ondernemende stad met een sterk MKB en een solide internationaal netwerk. Met die verbindende kracht ontvangen we mensen uit alle windstreken en culturen en nemen we op in onze samenleving. In Breda werken én innoveren we samen; onderwijs, overheid en ondernemers. Echte aanpakkers. Van eigentijdse games en technische hoogstandjes tot authentiek hip ambacht en wereldwijde toegepaste logistieke concepten. Voor en door ondernemend Breda. En ver daarbuiten. Daar ben ik trots op. ”

Samenbrengen in DNA

Internationale ondernemers krijgen in Breda de mogelijkheid om hun ambities ruim baan te geven. De ondernemers zelf zijn hier, volgens de gemeente, de beste ambassadeurs van en daarom komen juist zij in de video aan het woord. Allen hebben ze een hoofdkantoor of een onderneming gevestigd in Breda en zijn ze wereldwijd actief. Lieve Declercq, directeur SPIE Nederland, licht toe: “Breda heeft een visie op gastvrijheid en duurzaamheid, waardes die goed bij ons bedrijf passen. Dit is waarom wij graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad.”

Centrale ligging en ondersteuning voor expats

Stefan Claess, directeur Benelux ZEISS: “Breda heeft een centrale locatie in de Benelux. Breda is precies 1 uur van zowel Amsterdam en Brussel verwijderd en ligt centraal tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat is handig en belangrijk voor ons. Ik zou Breda beschrijven als groot genoeg om er goede business te kunnen doen en klein genoeg om de stad te kennen.”

Lisette Jacobs, director HR, Communications & Sustainability Lamb Weston/Meijer: “Het is voor ons belangrijk om diversiteit te creëren in onze teams en een goede mix van Nederlandse en internationale werknemers te hebben. Breda helpt ons hierbij door de centrale ligging, goede infrastructuur richting vliegvelden en een prettige omgeving te creëren voor internationale mensen en hun families. Er is hier een internationale school, wat ervoor zorgt dat als families uit het buitenland hier komen wonen, de kinderen hun opleiding voort kunnen zetten. Ook is er een expat centrum geopend, om meer ondersteuning te bieden bij de integratie van families in de regio en in de stad.”

Toekomstvisie

“Breda heeft de ambitie haar unieke positie verder uit te bouwen. Het is van belang dat de stad aantrekkelijk is en blijft voor internationale investeringen en internationaal talent. Internationale bedrijven zorgen namelijk voor bovengemiddelde investeringen in Research & Development, brengen hoogwaardige arbeidsplaatsen en de spin-off van deze bedrijven is groot. Van oudsher hebben zij bijgedragen aan een sterke economie en groei van de stad. In Breda zetten we in op Toegepaste Technologie & Creativiteit, en willen we het MKB vitaal houden. We zien Breda ook in de toekomst als een stad waar je uitstekend kunt ondernemen én waar de quality of life op een hoog niveau blijft.”