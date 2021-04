Al meer dan 70 lokale winkeliers verkopen producten vanuit één webshop

BREDA - De nieuwe City Webshop Breda is populair. Al ruim 70 winkeliers maken inmiddels gebruik van de site om hun producten online te verkopen. “We willen allemaal gezellig blijven winkelen, ons favoriete item scoren bij de winkel om de hoek en op een vrije dag binnen stappen bij dat ene speciale boetiekje. Maar om dit uiteindelijk weer vrij te kunnen blijven doen moeten deze winkels kunnen blijven bestaan en hebben we elkaar heel hard nodig”, legt Merel van City Webshop Breda uit.

City Webshop Breda is één platform voor de kleinere lokale ondernemer. Het is een grote multi-store webshop waarin klanten kunnen filteren op hun favoriete winkel en/of productcategorie. “Als we alleen via internet kopen bij de bekende grote bedrijven, helpen we onze winkelier om de hoek niet. Daarom hebben we City Webshop Breda ontwikkeld waar je óók lokaal via internet kunt shoppen.” Ruim 70 enthousiaste ondernemers en meer dan 3500 producten zijn te vinden in deze Bredase webshop. “Een unieke vorm van samenwerking met en door de Bredase ondernemers!”

In de shop vind je woonaccessoires, kookproducten, typisch Bredase producten, boeken, kleding, sieraden, sportartikelen, cadeaubonnen, heel veel cadeautjes en cadeaupakketten en nog veel meer. De webshop zorgt ervoor dat bestelde producten, op dezelfde dag en via een snelle en duurzame bezorgdienst worden bezorgd. “Samen zetten we online winkelen bij de zelfstandig ondernemer in Breda op de kaart.”