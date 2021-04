Klaas Dijkhoff maakt nieuwe carrièrestap bekend: Start eigen adviesbureau

BREDA - Bredanaar Klaas Dijkhoff heeft vandaag op sociale media bekend gemaakt wat de volgende stap is in zijn carrière nu hij de tweede kamer heeft verlaten. De Bredanaar start samen met enkele partners een eigen adviesbureau op waarmee hij bedrijven en organisaties gaat helpen met campagnevoeren.

“Doelen stellen, de beste strategie bepalen, mensen begrijpen en meenemen, campagne voeren en je doelen bereiken. Daar heb ik altijd van genoten in de politiek. Dus daar ga ik nu ook niet mee stoppen”, legt Dijkhoff uit op sociale media. Via het nieuwe adviesbureau Sue & The Alchemists gaat hij bedrijven en organisaties helpen met campagne voeren. “Of je je publiek nu kiezers, klanten, leden, consumenten of gewoon mensen noemt. Zonder draagvlak vaart niemand wel.”

Dijkhoff start het bureau op met campagnestrateeg Bas Erlings en Astrid Groenenwegen en Tom de Bruyne van Sue Behavioural Design. Dat meldt de website Adformatie.

Opvolger

Klaas Dijkhoff werd als VVD’er lang gezien als de beoogde opvolger van Mark Rutte. Hij verbaasde dan ook velen toen hij afgelopen najaar bekend maakte de politiek te verlaten. “Na ruim 10 jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan naar wat een langer verblijf brengt. Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen”, liet hij destijds weten.