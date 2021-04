Aan de Keukentafel met ‘vogelverschrikker’ André Frijters

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: André Frijters van vogelverschikker.nl

Vogelverschikker.nl helpt particulieren en bedrijven al jaren om vogels en ander wild te verjagen. Overlast van vogels kan niet alleen heel storend zijn, het kan ook veel tijd en geld kosten. Door het inzetten van de juiste producten weet Vogelverschrikker.nl deze problemen op te lossen. Het bedrijf van André Frijters is in zowel binnen- als buitenland erg actief.





Vogelverschrikker.nl. Dat is natuurlijk een unieke naam. Wie heeft hem bedacht?

“Wie hem heeft bedacht weet ik eigenlijk niet precies. Lang geleden is de eerste website gemaakt, toen zijn we gaan bedenken hoe we deze zouden gaan noemen. We hebben lang getwijfeld tussen Scary Man of Vogelverschrikker. Maar niemand wist wat Scary Man was en een vogelverschrikker kent iedereen. Dus daarom hebben we daar toen voor gekozen. Achteraf blijkt die naam heel goed gekozen te zijn.”





Hoe ben je op het idee gekomen om ‘Vogelverschrikker.nl’ te beginnen?

“Ik heb verschillende banen gehad; van elektricien tot heftruckchauffeur. Ik heb ook nog op kantoor gewerkt, maar dat was niets voor mij. Ik wilde graag meer buiten werken en met mijn handen bezig zijn. Daarom ben ik op een gegeven moment aan de slag gegaan als varkensboer. Ik had nog nooit iets in de varkens gedaan, dus dat was echt met vallen en opstaan. In de avonduren heb ik de landbouwschool erbij gedaan. Het bedrijf liep prima, maar we hebben destijds besloten om er tuinbouw bij te gaan doen. En dat was achteraf maar goed, want rond 1998 brak de varkenspest uit. Toen hebben we besloten om ermee te stoppen. In 1997 was ik al gestart met het gebruiken van ‘The Scary Man’ voor mijn tuinbouwbedrijf. Dat is een soort vogelverschrikker. De Engelse producent van dit apparaat vertelde me dat hij toen nog geen importeur in Nederland had. Hij vroeg of ik belangstelling had en dat was het begin van mijn huidige bedrijf.”





Je bent in een periode gestart dat het internet nog in de kinderschoenen stond. Hoe is die handel eigenlijk gegroeid?

“De handelsgeest zit toch wel een beetje in de familie. Ik ben The Scary Man gaan aanbieden bij handelsbedrijven. Toen kwam er vanzelf vraag naar goedkopere alternatieven. Die had ik destijds nog niet, dus daar ben ik naar op zoek gegaan. In mijn zoektocht kwam ik bij een ander Engels bedrijf uit. Daar kocht ik verschillende producten van in en die hoeveelheden werden steeds groter. Vanaf daar ben ik gegroeid. Via de sector krijg je steeds meer contacten als je goed werk aflevert. In 2012 heb ik uiteindelijk samen met mijn vrouw de knoop doorgehakt. Ik zat op een dag op de trekker en zei tegen mijn vrouw ‘en nu is het afgelopen, want ik zit eigenlijk de hele dag te bellen, of we gaan met de tuinbouw verder of met vogelverschrikker.nl’. We zijn ons toen volledig gaan focussen op vogelverschrikker.nl.”





Ooit nog wel eens spijt gehad van die keuze?

“Nee, alleen dat ik het niet eerder gedaan heb.”





Hoe verloopt de verkoop bij jou?

“Zo’n tien procent gaat via onze webwinkel. De rest gaat allemaal naar zakelijke partners. Ik kom uit dezelfde wereld als mijn klanten en spreek dezelfde taal. Dat helpt enorm. Via de webshop verkopen we voornamelijk aan particulieren. Daarnaast verkopen we via handelsbedrijven aan agrarische ondernemers. Verder werk ik ook voor gemeenten en voor bedrijven en bedrijventerreinen. We richten ons via internet ook op Duitsland en omringende landen om onze marktafzet verder te vergroten.”



Je bent ooit als elektricien begonnen. Hoe heb je jouw kennis in het begin opgedaan?

“Ik heb veel kennis over verjagen opgedaan uit de landbouw en de jagerswereld. Vogels verjagen is niets anders dan afwisseling en het combineren van producten. De basis is eigenlijk heel simpel; eten, water en rustgelegenheid. Haal je één van de factoren weg dan is het geen aantrekkelijke plaats voor vogels.”





En hoe blijf jij op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw vak?

“Er staat natuurlijk heel veel op internet. Maar als je in dit vak zit hoor je eigenlijk vanzelf over de nieuwste ontwikkelingen. Soms word ik door partijen benaderd. Zo maakt een Deens bedrijf momenteel toestellen die reageren op dierengeluiden uit de omgeving. Dat vind ik persoonlijk de beste manier van verjagen, want het apparaat is stil wanneer hij niets hoort. Hoort het wel iets, dan maakt het geluid. Komt er bijvoorbeeld een kraai in de buurt, dan begint het apparaat te kraaien. Mooier kun je het niet hebben. Ik ben nu zelf ook bezig met het ontwikkelen van zo’n geluidsinstallatie. Die is hopelijk eind dit jaar klaar.”



Is dat je ultieme droom om een geheel eigen product te ontwikkelen?

“Ja, ik vind het echt leuk om dingen te ontwikkelen. Inmiddels hebben we ook al een aantal eigen producten. Ik ben momenteel bezig met een geluidsinstallatie. De tekening van de behuizing is klaar, er wordt software voorgeschreven. Het enige dat ik nog moet doen is de geluiden erbij maken. We hebben er een mooie naam voor bedacht, die inmiddels geregistreerd is.”





Heb je projecten die jou altijd bij zullen blijven?

“Ja, natuurlijk. Eén daarvan was bijvoorbeeld bij de Paus. In 2019 moest ik met Pasen in opdracht van de bloementelers de meeuwen verjagen op het St. Pietersplein. Dat was hartstikke leuk om te doen. Dat project was geslaagd. Maar ik wist van tevoren ook al wel dat het goed ging komen. Verder was het ook heel leuk om de militaire vliegvelden in Zwitserland te bezoeken. En dan is het vooral leuk dat er nadien bestellingen komen.”





Tenslotte, met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Met mijn vader. Dat zou ik weleens leuk vinden. Hij is inmiddels alweer jaren overleden. Ik weet niet goed wat ik precies zou willen vragen, maar ik zou het gewoon fijn vinden om een praatje te voeren. Ik ben wel benieuwd naar wat hij er allemaal van vindt hoe wij ‘t nu doen. Ik denk dat hij het heel leuk zou vinden dat ik nu met zijn kleinzoon Marcel werk. En dat het bedrijf hartstikke goed loopt.”

Naam:

André Frijters

Leeftijd:

58 jaar

Getrouwd:

Met Anita

Kinderen:

Geen

Hobby:

Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben dol op dieren. Ik heb in het verlengde van mijn tuin zo’n 7 à 8 nestkastjes en voedselslingers hangen. Voor mijn werk verjaag ik dan misschien wel dieren, maar thuis vind ik het hartstikke leuk als er wat vogeltjes in de tuin zitten. Ik ben helemaal gek van mussen, die vliegen hier af en aan. Ook loopt er hier een fazant in de buurt rond. Die komt af en toe langs om bij ons wat te eten. Ik vind de natuur hartstikke mooi. Wat ik verder ook nog leuk vind om te doen zijn karten, muziek luisteren en een terrasje te pakken.