Eindelijk mogen de terrassen van Patrick weer open: ‘Dit geeft een goed gevoel’

BREDA - Voor Patrick van Asch is het aftellen tot 28 april. Dan mogen zijn horecazaken zoals Corenmaet, Parc, de Fazant en de Suikerkist weer open. “Het is fantastisch dat we mensen weer meer ruimte kunnen geven. En het is enorm fijn voor ons personeel. Maar financieel helpt deze versoepeling ons niet. Dat moge wel duidelijk zijn”, aldus de horeca-ondernemer.

Voor Patrick van Asch was het afgelopen jaar moeilijk. Als eigenaar van acht horecazaken in Breda moest hij zien hoe zowel medewerkers als gasten een half jaar lang niet konden genieten van het horecagevoel. “Dat we onze gasten én onze medewerkers eindelijk weer dat gevoel terug kunnen geven is enorm waardevol. Daar ben ik heel erg blij mee.”

Van Asch wil de situatie graag positief benaderen. En dat is niet perse vanzelfsprekend. Want een reddingsboei voor de horeca is de nieuwe versoepeling zeker niet. “Dit gaat ons financieel niet helpen. Dat moge duidelijk zijn.” Bovendien voorziet Van Asch dat de nieuwe regels voor flinke problemen gaan zorgen qua handhaving. “Als het kabinet mij om advies had gevraagd, dan had ik gezegd: Doe de terrassen open tot 22.00 uur en verschuif de avondklok naar 23.00 uur. Dan geef je mensen weer ruimte, is het voor de horeca financieel interessanter én is de druk op handhaving veel lager”, legt hij uit. Nu moeten de terrassen om 18.00 uur dicht, en zal de avondklok vervallen. “Ik denk dat de druk op de handhaving enorm toe gaat nemen.”

Blijdschap

Dat Van Asch toch positief blijft, heeft vooral te maken met de blijdschap die hij ziet bij gasten en zijn medewerkers. “Mensen hebben echt zin om weer op het terras te kunnen zitten met een drankje. Die ruimte willen wij ze graag bieden. Al mijn zaken gaan daarom open. Ook degene die maar 12 stoelen hebben. Ik vind dat ook heel belangrijk voor het personeel. Zij zitten al een half jaar thuis. Voor hen is het van enorme waarde om weer gasten te mogen ontvangen.”

De nieuwe versoepelingen zijn volgens van Asch dus een mooie eerste stap. “Maar de volgende stap mag niet te lang op zich laten wachten. We moeten weer een diner mogen serveren. Dat is financieel gewoon nodig. En er moet ook perspectief komen voor binnenruimtes. Deze versoepelingen zijn dus een leuke start, en we kijken er enorm naar uit om het horecagevoel weer te krijgen. Maar ik hoop dat ze in Den Haag goed naar de horeca kijken en zien hoe goed we het geregeld hebben. En dan moeten ze niet te lang wachten met het zetten van de volgende stap.”