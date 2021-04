Bredase winkeliers enorm enthousiast over versoepeling: ‘We misten de spontaniteit’

BREDA - Bredase winkeliers zijn enthousiast over de versoepelingen die tijdens de persconferentie zijn aangekondigd. Zij mogen vanaf 28 april zonder afspraak weer klanten ontvangen. “Je miste gewoon de spontaniteit van even de winkel inlopen en iets leuks passen”, vertelt Mike van de nieuwe kledingzaak Mike’s Breda.

Een rondgang langs verschillende Bredase ondernemers levert enkelpositieve reacties op de persconferentie van gisteren op. Daarin kondigde Mark Rutte versoepelingen aan voor winkels. Deze gelden vanaf 28 april. Sarah Schoenmakers van Vero Moda Breda is erg enthousiast. “Mijn eerste reactie was: ‘Super fijn!’ We kunnen eindelijk weer klanten ontvangen en hoeven daarbij minder klanten teleur te stellen omdat er bijvoorbeeld geen tijdslot meer vrij is.” De winkel aan de Ginnekenstraat is al bezig met het nemen van maatregelen voor aankomende woensdag. “We gaan bij het pand een bord ophangen die groen kleurt als het rustig is, en rood als het wat drukker is en je dus even moet wachten.” De winkel hoopt zo rijen buiten de deur tegen te gaan.

Spontaniteit

Michael Schenk van kledingzaak Mike’s Breda gaat voor het eerst geheel open in Breda. Hij opende zijn derde filiaal in januari dit jaar, maar heeft tot nu toe met zijn filiaal in Breda alleen nog maar ervaring gehad met het winkelen op afspraak. “Winkelen op afspraak is oké, maar je mist gewoon de spontaniteit van even de winkel inlopen en iets leuks passen.” Schenk is enorm positief over de versoepeling. “Hoe fijn is het als we straks weer de stad in kunnen. Winkelen en een drankje drinken op het terras, daar kijken we allemaal naar uit.”

Tussenoplossing

Voor winkeliers werden de maatregelen al licht versoepeld op 3 maart. Zij mochten vanaf die dag hun deuren al openen voor winkelen op afspraak. Bibi van den Hoven van Perry Sport Breda vond het een goede tussenoplossing. “Het was fijn dat we in ieder geval klanten mochten ontvangen.” De afspraak moest vier uur van te voren telefonisch of online gemaakt worden en je moest rekening houden met een tijdslot. De winkels mochten één klant per 25 vierkante meter ontvangen.

Vanaf woensdag 28 april gelden deze regels rondom het reserveren vier uur van te voren niet meer en mogen klanten de winkel in wanneer zij willen. Wel blijft de regel gelden van een maximum aantal klanten in het pand. “De vraag is natuurlijk of het niet te druk wordt in de stad en of het kabinet geen vergissing heeft gemaakt met het doorvoeren van deze versoepeling”, aldus Van den Hoven, “maar voor nu kijken we er natuurlijk heel erg naar uit.”