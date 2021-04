Bredase horeca krijgt meer ruimte bij de weg terug naar ‘normaal’

BREDA - De Gemeente Breda heeft deze middag samen met de Koninklijke Horeca Nederland Breda (KHN) het ‘Herstelplan Horeca’ gepresenteerd op de Grote Markt. In dit plan staan afspraken hoe horeca-ondernemers stap voor stap uit de coronacrisis geholpen kunnen worden. “We hopen ervoor te zorgen dat de sfeer weer terugkomt in de stad”, vertelt burgemeester Paul Depla.

De burgemeester ondertekent vrijdagmiddag samen met wethouder Boaz Adank en de voorzitter van het KHN Marijn van Dijke het Herstelplan op de Grote Markt. Ondertussen zijn de omliggende horecazaken al bezig met de eerste voorbereidingen voor de opening van de terrassen. Aankomende woensdag kunnen de gasten hier voor het eerst weer plaats nemen. “Het plan zorgt ervoor dat we de stad goed voorbereiden op het moment dat de horeca weer in stapjes open mag”, legt Depla uit.

Van Dijke ziet nu al een jaar lang hoe de horecasector hard wordt getroffen door de coronacrisis. Hij is dan ook blij om te zien dat de horeca weer wat meer lucht gaat krijgen. “We kijken er naar uit om onze gasten weer te kunnen ontvangen, maar dat zal ook even wennen zijn. Het is fijn om te weten dat we dit in Breda samen doen en dat we de gemeente Breda achter ons hebben staan. Of beter gezegd, ze staan voor ons gevoel naast ons. Dit plan geeft ons ruimte, nu en in de toekomst.”

Winterterrassen

Die ruimte komt volgens Van Dijke overal in het plan terug. Zo is er net als vorig jaar extra terrasruimte in de stad van 28 april tot 1 november, maar ook in de winter is er voor de horeca de mogelijkheid om terrassen te openen. Daarnaast wordt er gekeken welke ‘corona opstellingen’ van terrassen kunnen blijven. “Sommige nieuw ontstane terrasopstellingen, werken soms verassend goed en kunnen een aanvulling zijn voor de stad in een permanente vorm”, legt Depla uit.

Daarnaast hoopt Depla dat de sfeer in de stad snel weer terugkomt. Zodra het mogelijk is wil de gemeente dan ook kleinschalige muziekoptredens toe staan op de terrassen. “Zo creëren we een beetje een Ierse sfeer”, grapt Depla. “Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat uitgaan aantrekkelijk blijft, want de horeca speelt een belangrijke rol voor een sterke binnenstad. We kunnen niet automatisch terug naar de situatie zoals het voor corona was, maar met dit plan weet de horeca welke handeling bij elke versoepeling past.”

Voorbeeldfunctie

Met dit Horeca Herstelplan wil Breda een voorloper zijn op andere steden. “Wat wij doen wordt ook gezien in andere steden en daar zijn wij trots op”, legt Van Dijke uit. “Breda kijkt vaak anders naar de materie. Samen met de horeca kijken we namelijk naar wat wél kan, in plaats van wat niet kan”, vult Adank aan.

Zodra de terrassen weer opengaan wordt er drie maanden gekeken waar de horecaondernemers tegenaan lopen. De inzet van de ‘corona-hosts’ tijdens drukkere momenten in de binnenstad en het horeca-gebied moet er weer voor zorgen dat de bezoekers zich welkom voelen en zich aan de regels houden. Burgermeester Depla is in ieder geval hoopvol. “Het is voor zowel voor de bewoners als de stad een opluchting dat de terrassen weer opengaan. Laten we dit dan ook op een goede en verantwoordelijk manier doen.”