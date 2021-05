Aan de keukentafel bij Berry van Nes: ‘Het is in Breda fijn zaken doen én fantastisch wonen’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Berry van Nes van contentmarketingbureau gr8 Agency.

Je bent oprichter en eigenaar van gr8 agency. Kun je eens uitleggen wat jullie doen?

“We zijn een contentmarketing bureau. Mijn achtergrond zit in de communicatie en merkstrategie. Ik heb in het verleden mooie campagnes gemaakt en mijn eigen bureaus gehad. Maar door de digitalisering is het communicatievak enorm aan het veranderen. De wereld wordt steeds transparanter. Het gaat tegenwoordig over geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, waar sta je voor met je merk, etc. Dat vraagt voor communicatie een andere benadering. Je moet je nu veel meer verdiepen in je publiek. Het is belangrijk om te onderzoeken waar jouw publieksgroepen op zitten te wachten. Je kunt geen verhaal meer op de mouw spelden. Contentmarketing gaat er echt vanuit dat je de brug slaat tussen adverteerder, of in ons geval merkbouwer, en je publiek.”





Hiervoor heb je een aantal bureaus gehad. Waarom heb je gekozen een nieuw bureau te starten in plaats van de anderen verder uit te bouwen?

“Bij mij kriebelt het altijd om te ontwikkelen. In 1992 richtte ik mijn eerste reclamebureau op. Dat liep heel lekker en uiteindelijk had ik zo’n veertig mensen in dienst. Maar in 2008 brak de economische crisis uit. Wij hadden een aantal grote Amerikaanse klanten. Die waren heel belangrijk voor ons. Op het moment dat Lehman Brothers omviel, gingen direct alle kranen in Amerika dicht. Daardoor kregen wij keiharde klappen. En toen moest de crisis in Nederland nog beginnen. Dat was het moment dat ik me genoodzaakt voelde om beetje bij beetje te gaan afschalen. Dat ging twee jaar lang zo door. In 2010 heb ik de moeilijke beslissing moeten nemen om de stekker uit het bedrijf te trekken. Dat vond ik heel lastig, vooral ook voor mijn medewerkers. Vanaf dat moment ben ik erover na gaan denken wat ik dan wilde gaan doen. En ik heb vooral gekeken waar ik zelf weer energie van krijg. Uiteindelijk bleek, nadat ik een ander bureau was gestart in Breda, mijn hart toch niet bij het reclamevak te liggen, maar meer bij de inhoud. In 2018 ben ik met gr8 gestart, inmiddels hebben we een team van 11 medewerkers.”



Voor corporate klanten heeft Breda niet echt de associatie om je campagne onder te brengen. Ik denk dan eerder aan Amsterdam of Rotterdam. Heb je daar ooit last van gehad?

“Ik snap wel wat je bedoelt. Wij werken in principe landelijk. Maar als je werk bij bepaalde bedrijven opvalt, is daarna de vraag wel vaak ‘waar zit je dan ergens in Amsterdam?’ Dan moet ik uitleggen dat wij in Breda zitten. Het heeft ons in ieder geval nooit tegengewerkt dat wij niet in Amsterdam of Rotterdam zitten. Het is hier fijn zaken doen én fantastisch wonen.”





Je hebt in 2008 een crisis meegemaakt, nu is er de coronacrisis. Ben je daarvan geschrokken?’

“Dat was de eerste weken zeker schrikken. Er overkomt je iets wat je met z’n allen natuurlijk nog nooit hebt meegemaakt. Ik ben in maart meteen mijn klanten gaan bellen om te vragen hoe zij erin stonden. Achteraf heeft dat ons heel erg goed gedaan. De eerste twee maanden van corona hebben wij het, net zoals heel veel bedrijven, een stuk rustiger gehad. Maar ik moet zeggen dat we daarna vrij snel weer normaal zijn gaan draaien. Het is wel heel lastig in ons vak om op afstand te werken. Een creatief beroep vraagt namelijk om samensmelting en het met elkaar om tafel te zitten. Dat is dus wel een uitdaging geweest. Sinds een aantal weken werken we weer met iets meer bezetting op kantoor. Ik merkte onder het personeel dat ze daar weer aan toe waren. Om dat mogelijk te maken, wordt er iedere maandag een sneltest bij het personeel afgenomen. De eerste keer vonden ze dat wel wat gek, maar inmiddels behoort dat tot de routine. Het voelt prettig om te weten dat je niets onder de leden hebt. Zo kan men weer met een gerust hart op kantoor zitten. En je merkt meteen dat dat iets doet met de sfeer, kwaliteit en efficiency.”





Je bent ook mede oprichter van City of Imagineers. Wat houdt dat precies in?

“Dat klopt. City of Imagineers is een ondernemersvereniging voor de Bredase creatieve industrie. Ik merkte in 2008, tijdens de economische crisis, dat onze branche ongelooflijk gevoelig is voor conjunctuur. De creatieve industrie krijgt als eerste de hardste klappen. Veel creatieve mensen willen vrijheid en worden dáárom ondernemers, maar vaak bezitten zij niet per se over goede ondernemerskwaliteiten. Daarom wilden wij, met een paar Bredase ondernemers, proberen om de branche sterker, krachtiger en weerbarstiger te maken. Dat deden we door er voor elkaar te zijn, met elkaar te praten en met elkaar samen te werken. Dat waren de eerste stappen vooruit. City of Imagineers bestaat nog steeds, maar ik heb inmiddels het stokje overgedragen.”





Stel dat jij iets zou mogen veranderen in Breda, wat zou dat dan zijn?

“Ik ben momenteel zijdelings betrokken bij Breda Marketing, om het merk Breda richting de bewoners en bezoekers aan te scherpen. Daar zijn een aantal domeinen geclaimd. Zo wil Breda gastvrij, groen en grensverleggend zijn. Ikzelf noem Breda een vitale stad. Een stad die leeft, een kloppend hart is. Het is geweldig om hier te studeren en te wonen, maar ik vind dat Breda nog geen echte werkstad is. Van mij zou daar meer ambitie mogen liggen en mag het allemaal wat scherper en uitdagender. Breda is van oorsprong niet per se een creatieve regio. Het gaat hier allemaal wel prima, we hoeven niet zoveel. In de Randstad is dat anders. Daar kom je er niet met die mentaliteit. Over het algemeen zit er in de Randstad meer drive. De bureaus daar hebben meer durf. Dat mis ik hier soms. Ik zou graag mijn bijdrage willen leveren aan het iets ‘Randstedelijker’ te maken van Breda.”





Tenslotte. Met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Ik heb goed nagedacht over dit antwoord. Ik zou graag eens met Richard Branson aan de keukentafel willen zitten. Niet omdat hij een inspiratiebron is, maar ik vind hem een bijzondere kerel die ongelooflijk veel dingen combineert. Zakelijk gezien is hij een echte serial entrepreneur. Hij heeft heel veel bedrijven die gelukt zijn, maar ook bedrijven die mislukt zijn. Hij is keihard op zijn bek gegaan, maar dat heeft hem er niet van weerhouden om door te gaan. Dat vind ik heel mooi. Daarnaast is Branson een familiemens. Ik vind familie ook ongelooflijk belangrijk. Ook daagt Richard zichzelf op sportgebied enorm uit. Hij doet de gekste dingen. Ik vind hem een bijzonder figuur. Dat soort mensen brengen kleur in de wereld.”