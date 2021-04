Vier jonge ondernemers starten sloepverhuur in Breda: ‘We willen comfort bieden op het water’

BREDA - Dankzij Patrick (25), Sandor (27), Vincent (28) en Rashan (25) kunnen Bredanaars sinds kort bij Belcrum Beach sloepen huren om het water van Breda mee te verkennen. En dat zijn niet ‘zomaar simpele bootjes’ vertelt Patrick enthousiast. “Wij willen echt comfort bieden op het water.”

Wil jij op een zonnige dag een bootje huren om te varen op de Singels van Breda? Dan kun je sinds kort bij Patrick, Sandor, Vincent en Rashan terecht. De vier ondernemers zijn gestart met het nieuwe Sloepverhuur Breda. Hun vloot is te vinden rond de steiger van Belcrum Beach, net buiten het stadscentrum.

Vliegende start



De nieuwe onderneming van de vier Bredanaars is vliegend van start gegaan, vertelt Patrick. “Met Koningsdag zaten we helemaal vol. Het is geweldig om te zien dat mensen ons nu al weten te vinden.” Voor het viertal is de start van het bedrijf in Breda een droom die uitkomt. “We zijn gestart met bootverhuur in Den Bosch. Maar we komen uit Breda, dus het is altijd blijven kriebelen om ook in Breda te starten. We zijn super trots dat we die stap nu gemaakt hebben.”

Onderscheidend

Sloepverhuur is zeker niet het enige bedrijf in Breda dat bootjes te huur aanbiedt. Maar de vier jonge ondernemers vertrouwen erop dat zij zich goed kunnen onderscheiden van de rest. “Wij willen echt wat meer comfort bieden op het water”, legt Patrick uit. “Het gaat ons dus niet alleen om het rondje varen over de Singels, maar ook echt om de sfeer die we daarbij brengen. Onze sloepen hebben allemaal een ruim zonnedek, handige drankhouders en grote loungekussens waarop je echt kan chillen.” Momenteel bestaat de vloot van de vier ondernemers uit acht sloepen. Maar dat worden er zeker nog meer, stelt Patrick. “De wens om verder te groeien is er natuurlijk altijd. Maar we willen niet alleen meer van hetzelfde bieden. We blijven creatief.”