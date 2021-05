Minder inkomen door corona? TONK regeling biedt Bredanaars steun

BREDA - Heb jij door corona je inkomen zien dalen? En heb jij daardoor moeite om je vaste lasten te betalen? Dan kan de TONK-regeling voor jou een enorm verschil maken. De regeling is namelijk in het leven geroepen om Bredanaars te ondersteunen die door corona hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. En dat geldt dus niet alleen voor ondernemers, benadrukt wethouder Boaz Adank. "Deze regeling is er voor álle Bredanaars."

Al sinds de start van de coronacrisis probeert de overheid zoveel mogelijk getroffen Nederlanders financieel te ondersteunen. Er is daarbij uiteraard veel aandacht voor de ondernemers die het hardst zijn getroffen, legt wethouder Adank uit. "Maar inmiddels zijn er vanuit het Rijk, de provincie en lokaal vanuit Breda wel dertig verschillende regelingen waarmee we inwoners ondersteunen. En die zijn er niet alleen voor ondernemers, maar juist echt voor álle Bredanaars."

TONK

Eén van de regelingen die voor veel particulieren een enorm verschil kan maken is de TONK-regeling. Die is bedoeld voor iedereen die zijn inkomen met minimaal 25 procent zag afnemen door corona, waardoor de vaste lasten minimaal dertig procent van het inkomen innemen. "De TONK-regeling is een heel goede regeling, die mensen echt kan helpen", legt deskundige Raymond Jansen uit. "Je kunt de regeling aanvragen voor zes maanden, en ondersteuning krijgen die kan oplopen tot 1000 euro per maand. Dat kan voor mensen die nu hun hoofd niet boven water kunnen houden écht een groot verschil maken."



De TONK is een brede regeling. TONK draait namelijk niet alleen om het verlies van omzet, maar juist ook om de verhouding tussen inkomen en vaste lasten. "Daarmee is de TONK heel anders dan bijvoorbeeld de Tozo", legt wethouder Adank uit. Wat de wethouder bovendien benadrukt, is dat de regelingen elkaar ook aanvullen. Iemand die aanspraak maakt op Tozo, kan óók steun ontvangen vanuit TONK.

Gebruik maken van TONK

Momenteel hebben zo'n 175 Bredanaars gebruik gemaakt van de TONK. Dat is een mooi aantal, vindt wethouder Boaz Adank. Maar hij vermoedt dat nog veel meer Bredanaars de financiële steun goed kunnen gebruiken én er recht op hebben. "We willen graag zoveel mogelijk mensen helpen, maar we hebben het gevoel dat mensen nog terughoudend zijn bij het aanvragen van de TONK. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat ze het geld terug moeten betalen. Maar dat is bij TONK niet het geval", legt hij uit. Jansen vult hem aan. "Bij TONK doen we vooraf een uitgebreide toets om te zien of je in aanmerking komt. Zo moet je aantonen dat je inkomen is afgenomen door corona, en moet je ons laten zien wat jouw vaste lasten zijn. Door vooraf goed te toetsen, hoeven mensen achteraf nooit de TONK terug te betalen. Mits er natuurlijk niet bewust fraude is gepleegd met de aangeleverde gegevens."

Gesprekspartner

Wethouder Boaz Adank roept alle Bredanaars die hun inkomen zagen afnemen door corona op om gebruik te maken van de steun die de TONK-regeling kan bieden. "Zelfs wanneer je er niet voor in aanmerking komt, zullen we je niet zomaar met een 'nee' naar huis sturen. Want het kan dan zomaar zijn dat een andere regeling wél goed aansluit bij jouw situatie. Zo helpen we alle Bredanaars deze crisis door." Ga voor meer informatie naar www.corona.breda.nl.