Breda Game City wil van Breda dé hotspot maken voor de videogame industrie

BREDA - Een nieuwe stichting is vandaag in het leven geroepen: Breda Game City kondigt officieel haar bestaan aan. De stichting wil de game industrie in Breda stimuleren, omdat er volgens hen nog veel onbenutte kansen liggen in Breda. Breda University is een belangrijke partner van de stichting. “Breda Game City is een mooie stap om meer studenten startups zoals Twirlbound en Stitch Heads te ondersteunen en grotere game studio’s naar de stad te trekken”, aldus directeur Robbie Grigg.

Stichting Breda Game City (BGC) is opgericht door een divers team van experts dat zich verbonden voelt vanwege het gezamenlijk besef dat er in Breda vele onbenutte mogelijkheden en kansen liggen voor de videogame industrie. De voorzitter van de nieuwe stichting is Matthijs van de Laar, co-founder van Twirlbound.

“Tijdens mijn opleiding en de opstartfase van onze gamestudio kwam ik erachter hoe nuttig een lokale community kan zijn en hoe dit in Breda nog kon verbeteren. Een dergelijke community is niet alleen handig voor game developers onderling, maar ook de betrokkenheid en steun van lokale partijen als de gemeente Breda zijn uiterst waardevol in dit stadium. Met Breda Game City zetten we ons in om het gemakkelijker te maken voor starters en bestaande bedrijven om deze lijntjes te benutten, de kansen te verzilveren en developers voor een deel te ontlasten zodat ze zich meer kunnen focussen op het ontwikkelen van games.”

De stichting heeft als doel om Breda en de Zuidelijke Nederlandse regio zowel nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Dit doen ze door het veelzijdige Bredase talent zichtbaar te maken en ook door de ideale factoren, kansen en activiteiten op te zoeken en te creëren voor nieuwe en bestaande bedrijven in Breda.

Een belangrijke partner voor de stichting is de Breda University of Applied Sciences (BUas). Robbie Grigg directeur ‘BUas Academy for Games and Media’ roemt dit initiatief: “We zijn zeer verheugd met de oprichting van Breda Game City. Na het afstuderen vertrekken de meeste studenten naar game studio’s overzee of elders in het land, maar Breda heeft alle belangrijke ingrediënten voor een gameontwikkeling hub: briljante alumni, een perfecte locatie in Europa met uitstekende reisverbinding, betaalbare infrastructuur en de kenmerkende Nederlandse werkethos gecombineerd met een hoge levenskwaliteit. Breda Game City is een mooie stap om meer studenten startups zoals Twirlbound en Stitch Heads te ondersteunen en grotere game studio’s naar de stad te trekken.”

De Gemeente Breda is ook betrokken als partner. De gemeente wil zich ontwikkelen als Internationale Hotspot voor Toegepaste Technologie en Creativiteit. Onderdeel hiervan is het samen met bedrijven en kennisinstellingen inzetten op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. Breda Game City sluit hier goed bij aan en de gemeente heeft haar steun dan ook al toegezegd voor de komende jaren. “Breda heeft de ambitie om het knooppunt van het Zuiden te worden voor Toegepaste Technologie en Creativiteit”, legt wethouder Adank uit. “Samen met Breda Game City gaan we ons inzetten om het vestigingsklimaat in Breda zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze sector. Er liggen in Breda mooie kansen om de bestaande creatieve community te verrijken met bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van games. In tijden waar gamification en serious gaming een enorme groei doormaken mag deze tak niet ontbreken in Breda. Zeker ook omdat we de talenten op dit vakgebied in onze stad opleiden.”