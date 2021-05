Economie Noord-Brabant afgelopen jaar minst gekrompen

BREDA - In het eerste kwartaal van 2021 was de economische krimp het kleinst in Noord-Brabant. De economische groei nam in de provincie met 3 procent af. In West-Noord-Brabant deed het beter dan Midden-Noord-Brabant; -2% tegenover -4%. In de provincies Noord-Holland en Groningen is de economie in 2020 het sterkst gekrompen.





In het eerste kwartaal van 2021 was de grootste economische krimp in de provincie Noord-Holland. De economie van Noord-Brabant kromp het minst ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Vorige week maakte het CBS bekend dat de economie landelijk in 2020 met 3,8 procent is gekrompen.