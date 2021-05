Aan de keukentafel met Henry Martens: ‘Ik heb nooit geknipt in het concept van Breepark’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Henry Martens, algemeen directeur van Breepark.

Op je LinkedIn-profiel staat dat je de lagere school hebt gedaan, maar ik neem aan dat je meer hebt gedaan?

“Ik ben 57 jaar geleden geboren in Oudenbosch. Ik heb hier een opleiding gevolgd aan het Thomas More College. Later heb ik o.a. de opleiding B(and en) A(rtiesten) M(anagement) gevolgd aan de Fontys in Tilburg. Rond die tijd begon Ali B net populair te worden, dat vond ik heel interessant. Toen was ik ongeveer dertig. Op het Fontys heb ik les gehad van meerdere bekende Nederlanders actief op het gebied van entertainment, dat was erg leerzaam.”



Wat trekt jou in de wereld van de entertainment/Leisure aan?

“Mijn basis heb ik gelegd in de logistiek. Dat is een heel mooi en interessant vak. Ik heb altijd bij grote internationale bedrijven gezeten, maar wat ik eigenlijk ambieerde was een baan in de entertainment/Leisure. Ik vind die branche zo interessant, mede omdat er veel jongeren op af komen. Ik werk graag met jongeren. Je blijft er zelf jong door en je leert veel van hen. Dat is heel aanstekelijk. Als ik zie met wat voor ideeën jongeren komen, dan is dat heel bijzonder.”



Hoe zien de jongeren die bij jou werken jou dan?

“Dat is een lastige. Ik denk dat iedereen daar iets anders over zal zeggen. Degene die mij langer kennen komen bij mij langs voor raad en daad, maar degene die mij niet goed kennen zullen misschien wel eens zeggen dat ik een zeurpiet ben. Ik ben namelijk wel echt to the point. Maar over het algemeen geef ik mijn medewerkers heel snel vrijheid. Je moet ze dat vertrouwen ook geven, dat betaalt zich ook uit.”



Even terug naar het begin. Hoe ben je gestart met Breepark?

“Nou, dat begint natuurlijk allemaal met een plan in 2002, dan heb je nog geen positie, grond en/of stenen. Toen had ik nog maar twee A4’tjes. Ik had toen ook nog geen geld om te starten. Daarom ben ik meerdere bedrijfjes gestart, voornamelijk in de logistiek. Met deze bedrijven heb ik een startkapitaal voor Breepark kunnen vergaren. Op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik een keuze moest gaan maken. Me volledig toeleggen op de ontwikkeling van Breepark en stoppen met mijn andere bedrijfjes. Deze heb ik langzaamaan in deeltjes verkocht aan jongere mensen. Met dat geld heb ik Breepark verder door kunnen starten. Ik had toen nog wel wat extra geld nodig, zo’n 180.000 euro. Dit heb ik kunnen lenen van een groep bevriende ondernemers uit Eindhoven. Ik heb hen het geld netjes binnen een jaar of twee terug kunnen betalen.” En uiteindelijk stap voor stap mijn plan gerealiseerd.



Je moet over enorme overtuigingskracht beschikken om grote marktpartijen via een papieren plan aan je te binden. Hoe krijg jij dat voor elkaar?

“Je bedenkt een concept en daar moet je volledig achter staan. Ik heb nooit geknipt in mijn concept. Ik denk dat dat de kracht is. Natuurlijk heb ik ook geluisterd naar tips, maar ik keek dan of het wel echt interessant was voor mij. Het eerste bedrijf dat zich hier vestigde was Decathlon. Daarna werd McDonald’s al snel toegevoegd. Zodra je die twee bedrijven binnen hebt, dan vindt iedereen je een stuk makkelijker.”



Hoe benader je dat soort grote bedrijven?

“Dat heb ik rechtstreeks via het hoofdkantoor gedaan. Dat was wel heel zwaar en moeilijk, maar ik kwam toen uiteindelijk wel bij de juiste persoon uit.



Heb je dan weleens moeten bluffen?

“Nee, want ik had dus al redelijk snel Decathlon en Mc Donalds aan me kunnen binden. En dat zijn triple A labels natuurlijk. De keuzes waren heel goed, maar de weg ernaar toe was veel te lang. Maar dat was hoofdzakelijk puur politiek. Je krijgt heel veel medewerking, maar nog meer tegenwerking. Het hele proces heeft vijftien/zestien jaar geduurd. Dat is niet normaal. Ik ben één van de weinige venues, die eigendom is van een ondernemer. Breepark is van mij. Of dat zo blijft dat weet je natuurlijk niet. Maar ik heb wel alles zelf gedaan om Breepark te realiseren en te exploiteren.”



Denk je dat je Breepark ooit los zou kunnen laten?

“Ja, maar ik denk dat dat nu wel makkelijker zou gaan dan vijf jaar geleden. Toen stond er hier namelijk nog niets. Weinig mensen beseffen zich hoeveel moeite ik heb moeten doen om Breepark te kunnen realiseren. Ik heb honderden raadsvergaderingen meegemaakt, besprekingen op het gemeentehuis gehad en ik ben een aantal keer zelfs in Den Haag geweest. Ik heb echt met iedereen moeten praten en iedere keer iedereen moeten overtuigen. Dat vond ik heel zwaar. Men vergeet soms ook dat ik Breepark ook voor een groot deel heb gecreëerd voor de stad. Dat werd in het begin nauwelijks gewaardeerd. Zo’n evenementenpark als Breda nu heeft, heeft een grote maatschappelijke functie. Sommigen denken dat het allemaal commercieel is, maar zo werkt dat niet. Ik wil gewoon iets neerzetten voor Breda en omgeving, waar we allemaal trots op kunnen zijn.”



Zijn er nog plannen voor de toekomst?

“Ik zou best verder willen. Ik zou hier heel graag nog wat kleinere hallen aan willen bouwen. Hallen van gemiddeld tussen de drie- en vierduizend vierkante meter en ongeveer acht meter hoog. Verder ben ik momenteel in gesprek met iemand over een themapark. Het is nu afwachten of er interesse is. We zijn de nummer negen stad van Nederland en ik vind dat wij dat ook veel meer uit zouden moeten dragen. Er zijn best wel veel mogelijkheden in en rondom Breepark. Maar we zullen bij nieuwe plannen altijd op moeten trekken met de gemeente.”



Hoe kijk jij nu eigenlijk naar de gemeente Breda?

“Achteraf denk ik dat wij nu een hele goede burgemeester hebben. Ik twijfelde daar eerst aan, maar ik heb mijn mening bijgesteld. Ik heb heel veel waardering voor Depla. Soms vind ik het wel jammer dat wethouders te veel eigen belang hebben bij de politieke besluitvorming. Maar ik snap dat het moeilijk is. 190.000 inwoners, 190.000 wensen.”



En tenslotte. Met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Met Klaas Dijkhoff. Ik heb hem meegemaakt toen hij nog in de Bredase politiek zat. Toen kon je al wel zien dat hij meer in zijn mars had. VVD is nog steeds de grootste partij en Klaas Dijkhoff was veel belovend binnen de politiek. Ik zou graag willen vragen waarom hij zo ‘ineens’ gestopt is. Dat kwam voor veel mensen toch als een verrassing. Hij zit nu in de Raad van Commissarissen bij PSV. Waarom maakt hij die keuze? Ik vond die stap echt heel opmerkelijk. Daarover zou ik graag eens met hem willen praten.”

Naam:

Henry Martens

Leeftijd:

57 jaar

Getrouwd:

Met Anette

Functie:

Eigenaar & algemeen directeur

van Breepark

Kinderen:

Geen (wel een Jack Russel, Storm, een kleine hond met het karakter van een grote)

Hobby’s:

Ik vind het heerlijk om te fietsen met mijn vrouw. Daarnaast ben ik een fervent passie wielersport-fan. In mijn jongere jaren heb ik zelf ook hele fanatiek gefietst. Het was wel vooral een hobby, ik deed het niet op hoog niveau.