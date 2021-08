Aan de keukentafel met John Sprenkels: ‘Ik ben nog steeds blij dat we de zaak hebben overgenomen’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: John Sprenkels van Pannenkoekenhuis Koeckers.

John, wat is jouw voorgeschiedenis?

“Ik heb mavo gedaan in Breda. Daarna ben ik MEAO gaan doen. Via allerlei omwegen ben ik uiteindelijk in de horeca beland. Ik heb verschillende bijbaantjes gehad in horecazaken, tot 1998. Toen zijn we Don Qui-John begonnen in Princenhage. Dat heette voorheen De Jonkvrouw en was altijd het lievelingsrestaurant van Claudia en mij. Toen ik eind 1990 bij de bakker brood stond te bestellen, hoorde ik twee dames voor me vertellen dat De Jonkvrouw te koop stond. Dat vond ik zo interessant, dat ik bij het restaurant binnen ben gestapt om te vragen of het klopte. Twee maanden later had ik ‘m aan mijn broek hangen. Ik heb met mijn vader en huurbaas een goed gesprek gehad en we zijn samen tot een overeenstemming gekomen.”

Is dat jouw eerste stap naar het ondernemerschap geweest?

“Ja, dat klopt. Na Don Qui-John hebben we ook nog 9 jaar Mirabelle, wat nu Loetje is, gehad. Maar bij Mirabelle hakte de financiële crisis er heel erg in omdat dat restaurant vooral gefocust was op de zakelijke markt. Daarna heb ik ook nog een jaar een burn-out gehad. Dat bij elkaar opgeteld heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk de stekker uit Mirabelle getrokken heb. Uiteindelijk hebben we er toen voor gekozen om zakelijk naar Den Hout te verhuizen. Daar zijn we in gesprek geraakt met de eigenaar van het voormalige hèt Pannenkoeckershuys. Ik heb daar een tijd in loondienst gewerkt. Dat was fijn omdat het een beetje zekerheid gaf. Na ongeveer een half jaar in loondienst te zijn geweest bij Koeckers vroeg Martin (eigenaar) me of ik geïnteresseerd was om de tent over te nemen. Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat we de knoop hebben doorgehakt om dat te doen. We zijn nog steeds heel blij met die keuze!”

Jullie hebben nu ook een vestiging geopend in Zundert. Een deel van de investering hebben jullie verkregen door middel van crowdfunding. Wat is het succes daarvan?

“We hadden niet verwacht dat het zo’n succes zou worden. Crowdfunding is toch een bepaalde manier van gunnen. Je hebt twee verschillende investeerders: mensen die het jou gunnen en mensen die het als investering zien. Wanneer je naar een bank gaat ben je een dossiernummer. Daarnaast doen banken vandaag de dag niets meer, vooral niet in de horeca.”

Heeft corona voor veel zorgen gezorgd bij jou?

“Ja, het heeft me wel veel stress bezorgd. Vooral de onzekerheid is vervelend. Maar dat is voor iedere ondernemer natuurlijk zo. Daarnaast hebben onze financierders ons mede door de crisis geholpen en dat geld zal ook een keer terugbetaald moeten worden. Het belangrijkste voor nu is dat we de zaken draaiende houden. Het wordt een uitdaging, maar we blijven positief.”

Is het gedrag van jullie gasten veranderd door corona?

“Iedereen wil weer genieten en beleven. Je proeft dat mensen er aan toe zijn. Iedereen is hartstikke enthousiast, zowel in Zundert als in Den Hout. We zitten regelmatig volgeboekt. Daar zijn we heel blij mee. Het geeft ons energie.”

Voor mijn gevoel hebben jullie het qua personeel goed voor elkaar? Hoe zien jullie dat zelf?

“We zijn vorig jaar al begonnen met het werven van mensen. We zijn toen met busjes op en neer gereden om het personeel in Den Hout in te laten werken. Dat werkte perfect. Daar plukken we nu de vruchten van. Zij hebben meer zelfvertrouwen en weten hoe ze met de materialen om moeten gaan. We zijn heel blij dat we daarin geïnvesteerd hebben. Helaas was dat maar voor een klein clubje en moest de rest in Zundert ingewerkt worden zodra we weer open mochten. Die groep is relatief jong en hebben voor het eerst een bijbaantje. Daar merk je wel dat er nog aan gesleuteld moet worden. Maar het is een hele mooie mix van personeel. We zijn er trots op!”

Is de formule van Den Hout gekopieerd naar Zundert?

“Ja, de formule wel. Alleen het interieur in Zundert is wel anders, minder op sprookjes gericht. We merkten dat kinderen vanaf 10 jaar dat thema niet meer zo cool vonden. We willen graag een grotere doelgroep aantrekken. We hebben allerlei plannen met eventueel een lasergamebaan en dergelijke. Maar verder is de kaart en de manier van werken in Zundert precies hetzelfde als in Den Hout.”

Hoe groot is jullie verzorgingsgebied?

“We hebben daar veel zicht op. Wanneer iemand via internet reserveert kunnen wij het IP-adres zien. Ons verzorgingsgebied is ongeveer 50 kilometer rond de locaties. Dat is best groot. In Zundert willen we ook de Belgische gasten er bij betrekken. We hebben nog niet in België geadverteerd, maar we zien dat de Belgen ons al goed weten te vinden.”

Hoe verdelen jullie de aandacht tussen de twee zaken?

“Op alle twee de locaties hebben wij een hardwerkend managementteam staan. Ik ondersteun de managementteams voor de schermen en Claudia achter de schermen. We rijden dagelijks op en neer met medewerkers die we verdelen over de beide zaken. Het is nu investeren. ”





Koeckers is in de regio een bekende naam. Heb je weleens nagedacht over een franchiseformule?

“Jazeker! Wij spelen met die gedachten. Vanuit de regio Dordrecht komen best veel gasten met hun kroost richting ons om een kinderfeestje te vieren. Het zou dus een logisch gevolg kunnen zijn als we daar eens gingen kijken, maar laten we eerst Zundert maar eens opstarten. Pas wanneer dit goed staat, gaan we verder kijken.”





Met wie zou jij nog weleens aan de keukentafel willen zitten?

“Met Louis van Gaal. Als je het over een leider hebt, dan vind ik hem er met kop en schouders bovenuit steken. Ik ben niet echt een voetbalfanaat, maar ik vind hem een bijzondere man. Ik heb er respect voor hoe hij het allemaal doet. Hij hoeft niet meer voor het geld te doen, maar hij stort zich weer in een nieuw avontuur.”

Naam:

John Sprenkels

Leeftijd:

51 jaar

Getrouwd:

Claudia Sprenkels-Maes

(52 jaar)

Kinderen:

Robin (21) en Ian (19)

Bedrijf:

Pannenkoekenhuis Koeckers

Hobby:

Ik vind paramotortrike-vliegen het mooiste wat er is. Dat is een trike met een grote propeller en een scherm waar je mee de lucht in kan. Ik stijg vaak in het weiland aan de overkant op. Je moet wel je vliegbrevet hebben om paramotortrike te vliegen, maar die heb ik gelukkig. Hiervoor heb ik altijd parachute gesprongen, maar dan ben je altijd afhankelijk van een vliegtuig en ben je veel uur kwijt met het voorbereiden, opstijgen enzovoorts. Bij paramotortrike-vliegen ben je veel vrijer. Je kunt overal naartoe. Nu kan er nog niemand met mij meevliegen, daarvoor moet ik nog meer vlieguren hebben.