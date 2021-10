De begroting is rond: dit merk je er als Bredanaar van

BREDA - De begroting van Breda werd vandaag met trots gepresenteerd door wethouder van financiën Greetje Bos en haar collega’s van het college van burgemeester en wethouders. Zij kregen de puzzel voor komend jaar weer rond, en konden een sluitende begroting presenteren. De begroting is de laatste van deze bestuursperiode. In totaal komt de begroting op 722.177.561 euro. Meer dan vorig jaar, toen was de begroting 688.000.000 euro. Met deze begroting wil het college in balans en financieel solide de toekomst in.

Drie jaar geleden vatte het college de ambities samen als Lef en Liefde. “Lef omdat onze plannen ambitieus waren. En liefde om samen met onze inwoners en partners uit de stad van Breda en haar dorpen een grenzeloze, groene en gastvrije stad te maken”, aldus het college. Als huidige gemeentebestuur maken zij nu deze plannen af in de ‘Begroting 2022’.

“Breda krabbelt weer op na de coronacrisis. We richten onze blik op de toekomst. In deze begroting maken we keuzes die ervoor zorgen dat ook de komende jaren de begroting in balans en solide is”, aldus Greetje Bos, wethouder financiën. “Zo is er ruimte om deze periode goed te kunnen afsluiten en kan ook het nieuwe gemeentebestuur straks zijn eigen plannen maken.”

In 2022 werkt het college verder aan zaken waar Bredanaars last van hebben. “We vinden het belangrijk dat iedereen in Breda een passende en betaalbare woning kan vinden en ook de verkeersveiligheid en bereikbaarheid hebben komend jaar onze aandacht. We zetten onverminderd in op woningbouw en ’t Zoet waar we de komende jaren ruimte geven voor placemaking. Daarnaast maken we middelen vrij om verschillende participatieprocessen met inwoners en andere betrokkenen goed te kunnen begeleiden.”

Binnenstad en werkgelegenheid

Veel ondernemers hebben last gehad van corona en dit heeft mogelijk gevolgen voor de binnenstad en de werkgelegenheid. “We blijven inwoners en ondernemers daarom helpen. Voor bepaalde zaken zullen we aanvullende middelen inzetten naast die van het Rijk. Bijvoorbeeld om de ventilatie op scholen te verbeteren. Of om de binnenstad verder te ontwikkelen. Daarnaast reserveren we middelen om op termijn de noordelijke rondweg te verbeteren.”

Verbeter Breda

Samen met haar inwoners wil het college minder krachtige wijken in de stad verder verbeteren. “We bereiden de verdere inzet voor Verbeter Breda voor. We geven meer ruimte aan opvolging van bestuursrechtelijke handhaving en op het gebied van veiligheid. We gaan 1500 huizen in Doornbos Linie en de Hoge Vucht duurzaam maken met het volkshuisvestingsfonds en werken daarmee hard aan de energietransitie.”

Milieu

In de begroting is ook speciale aandacht voor het milieu. “In 2022 zetten we verdere stappen om minder CO2 uit te stoten en meer laadpalen aan te leggen. We starten met het doortrekken van de Nieuwe Mark en gaan extra bomen planten.” Het college heeft in de begroting 50 procent meer geld vrijgemaakt, ten opzichte van vorig jaar, voor het plaatsen van bomen in het stedelijk gebied. Dat komt neer op een bedrag van 2,1 miljoen euro. “Dat komt nog bovenop de projecten die al eerder gestart zijn, maar pas in 2022 tot uitvoering komen.” Bredanaars gaan in de binnenstad dus een hoop meer groen zien.

Jeugd en Wmo

Waar in 2022 opvallend veel in geïnvesteerd gaat worden zijn de Jeugd en Wmo. In totaal gaat het om een bedrag van 197.303.636 euro. “We zorgen voor meer huizen voor mensen die nu beschermd wonen of dakloos zijn. Zo kunnen zij doorstromen naar een eigen huis. Daarnaast treffen we ook voorzieningen voor jongeren van 18 die nu vaak dure Wmo-zorg krijgen en bereiden we hen beter voor op de rest van hun leven.” Het kabinet heeft eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor jeugd. “Hiermee kunnen we reële budgetten inzetten en de jeugdhulp hervormen. We leggen daarbij de verbinding met de Wmo, onderwijs en veiligheid. Onzeker is nog of deze middelen structureel zullen worden.”