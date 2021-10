Op de werkvloer bij meewerkend voorman Brahim: ‘Ik vind het fijn dat ons team klein is’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Meewerkend voorman draadbuigmachines Brahim Saadouni.

Kun je eens uitleggen wat Meteor Systems precies doet?

“Meteor Systems produceert teelt- en irrigatiesystemen voor de glastuinbouw wereldwijd. We produceren deze systemen vanuit onze locaties in Breda en Canada. De producten die wij maken zijn klantspecifiek. Het is een echt familiebedrijf, de oprichters zijn van huis uit tomatentelers.”





Wat houdt jouw functie in?

“Ik ben meewerkend voorman van de draadbuigmachines. Dat wil zeggen dat ik bij Meteor Systems beugels maak voor de ophanging en ondersteuning van teeltsystemen aan de hand van een tekening. We produceren verschillende varianten. De ene keer gaat het om een groot object en de andere keer om een wat kleinere. Het is heel uitdagend om iedere dag weer nieuwe producten te maken.”



Wanneer jij een order hebt binnengekregen, hoe pak je het dan aan?

“Ik programmeer de beugel volgens de tekening die bij de productie-opdracht zit in de machine. Vervolgens gaat de machine aan de slag om het product te maken. Het is belangrijk dat we goed opletten, want de machine moet regelmatig gecorrigeerd worden. Het is nauwkeurig werk, alles is op maat. We hebben producten die binnen enkele minuten klaar zijn, maar er zijn ook opdrachten waarbij de machine meerdere uren of dagen draait.”





Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

“Wij werken in 2 ploegen. Als ik in de ochtenddienst zit begin ik om 06.00 uur. Ik check bij aankomst mijn mails, verdeel de taken binnen de ploeg en start de machines op. We hebben in totaal 9 machines. De opdrachten worden geprogrammeerd op de machines en dan start de productie. Wanneer een order klaar is, melden we deze af en gaan we door naar de volgende. We doen gemiddeld zo’n tien orders per dag. Om 14.45 uur zit de ochtenddienst erop, en dragen we de werkzaamheden over aan de avondploeg. We wisselen per week van ploeg, die afwisseling vind ik heel fijn.”





Hoe ziet jouw team eruit?

“We werken in twee ploegen van 3 machinestellers per ploeg. Deze worden aangevuld met 6 uitzendkrachten die ons helpen met inpakken.”





Heb jij zelf affiniteit met de tuinbouw? Is dat nodig voor jouw functie?

“Voor deze functie is het vooral belangrijk dat je veel kennis hebt over programmeren, ik heb vooral affiniteit met de techniek. Tuinbouwkennis is niet per se vereist, maar sinds ik hier werk weet ik veel meer over de glastuinbouw sector. Als er nieuwe medewerkers in dienst komen, worden die meegenomen naar een tuinder in de omgeving om uitleg te krijgen over de producten in de praktijk. Voor diverse andere functies is het wel belangrijk dat zij affiniteit hebben met de sector.”

Wat vind je het leukste aan het werk?

“Ik vind het fijn dat ons team klein is, daardoor kennen we elkaar goed. We helpen elkaar waar nodig en daar leren we van. Ontwikkeling vind ik belangrijk, zo heb ik twee jaar geleden de mogelijkheid gekregen om door te groeien van machinesteller naar meewerkend voorman.”







Wat zijn de meest uitdagende dingen aan je werk?

“Sommige opdrachten zijn lastiger te programmeren en te produceren dan anderen. Het uitdagende, maar eigenlijk ook het leukste, hiervan is om in overleg met de uitvoering en tekenkamer een passend product te maken voor onze klanten.”





Wat zijn jouw ambities nog binnen Meteor Systems?

“In de korte tijd dat ik bij Meteor Systems werk heb ik de mogelijkheid gekregen om door te groeien. Ik heb op dit moment geen ambitie voor een hogere functie, mijn huidige werk is erg uitdagend en daar haal ik voldoening uit.”

Naam:

Brahim Saadouni

Functie:

Meewerkend voorman draadbuigmachines

Bedrijf:

Meteor Systems

Leeftijd:

50 jaar

Opleiding:

CNC Draaien en frezen

Woonplaats:

Breda

Carrière:

Ik werk nu inmiddels vijf jaar bij Meteor Systems. Daarvoor heb ik gewerkt als graveer operator en CNC frezer.