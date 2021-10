Een groot personeelstekort, maar toch zitten Bredanaars thuis: ‘Er is een mismatch’

BREDA - Veel Bredase bedrijven zitten verlegen om personeel. Sommige horecazaken houden zelfs gedwongen hun deuren enkele dagen per week gesloten, omdat zij geen personeel kunnen vinden, vertelt wethouder Boaz Adank. Toch zitten er ook nog steeds Bredanaars thuis. “Er is een mismatch tussen werkzoekenden en vacatures. Het is onze taak om dat samen met het UWV aan te pakken.”

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. “De spanning is momenteel hoog”, legt Milou Audenaerd van het UWV uit. “De vraag naar personeel is groter dan het aantal beschikbare werkzoekenden.” Dat was voor de coronacrisis ook al zo. Maar door de crisis is het probleem flink gegroeid. De nieuwste cijfers van het UWV tonen dat aan.

“In West Brabant is het aantal WW-uitkeringen licht gedaald van 9211 in december 2019 naar 8643 in augustus 2021. Die trend zien we ook in Breda. Daar is het een daling van 2657 naar 2557”, aldus Audenaerd. Het aantal openstaande vacatures in de regio is juist fors toegenomen. In het vierde kwartaal van 2019 stonden in West-Brabant iets meer dan 10.000 vacatures open. In het tweede kwartaal van 2021 zijn dat er 14.250. De meeste vacatures die openstaan zijn in de transport en logistiek en de techniek, maar ook naar bouwvakkers, verzorgden en verkoopmedewerkers wordt veel gezocht door West-Brabantse werkgevers.

Mismatch

De vraag naar personeel is in West-Brabant dus groter dan het aantal beschikbare werkzoekenden. Toch wil dat niet zeggen dat er niemand in de regio thuis zit, legt Marina Siebkes van het UWV uit. “Sinds corona is de mismatch tussen wat werkgevers nodig hebben en de banen die Bredanaars zoeken groter geworden. Daardoor zijn er grote personeelstekorten, maar zitten er wel nog steeds mensen thuis.” Wethouder Boaz Adank vult aan. “Het is een taak van het UWV en van de gemeente om te zorgen dat we Bredanaars begeleiden naar een baan.”

Steun van het Rijk

Om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken heeft het Rijk 200 miljoen euro uitgetrokken voor passende begeleiding van menen naar weg. Daarmee worden onder andere de REgionale Mobiliteits Team (RMT’s) ingezet in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De meeste regio’s zijn nog volop bezig met het opzetten en inrichten van hun mobiliteitsteam. Die in West-Brabant draait al driekwart jaar op volle toeren.

Adviseurs van het mobiliteitsteam helpen mensen bij hun zoektocht naar passend werk. Ze helpen zo nodig met bij- of omscholing en begeleiden mensen tot ze ander werk hebben. “Het belangrijkste doel van onze dienstverlening is dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. We hebben één loket en je krijg snel antwoord op je vraag”, legt Demi van Noorloos van het RMT uit. Deze maand nog was het team met een opvallende bus te vinden bij winkelcentrum de Hoge Vucht. Daar werd geflyerd en gingen adviseurs het gesprek aan met voorbijgangers. En daar was veel animo voor. “Er zijn veel mensen die met vragen zitten. Omdat ze bijvoorbeeld een baan zoeken, maar nergens worden aangenomen. Of omdat ze wel zouden willen omscholen, maar niet weten wat daar allemaal bij komt kijken. Door in het winkelcentrum te staan, maken we het laagdrempelig om die vragen te komen stellen”, legt Demi uit.

Die laagdrempeligheid is enorm belangrijk om het probleem aan te pakken, bevestigt Siebkes van het UWV. “We moeten zorgen dat we het gat dichten tussen wat werkzoekende kunnen en wat werkgevers vragen. Dat doen we aan de ene kant door werkgevers te adviseren en te helpen. En aan de andere kant door alle Bredanaars die op zoek zijn naar een baan of graag andere werk zouden doen te stimuleren om aan te kloppen bij de gemeente, het UWV of West-Brabant werkt door.”