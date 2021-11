Dankzij een nieuw opleidingstraject kan statushouder Ali nu aan het werk in de logistiek

BREDA - Negen statushouders hebben donderdag hun certificaat Logistiek Paspoort ontvangen. Wethouder economische zaken van Breda, Boaz Adank, overhandigde hen de documenten. Met het afronden van hun opleiding zijn de statushouders klaargestoomd voor het werken in de logistieke sector. Een zeer succesvol traject: drie van de negen geslaagden zijn direct doorgestroomd naar een betaalde baan en alle andere kandidaten zitten in vergevorderde sollicitatie gesprekken.

“Als gemeente doen we er alles aan om de integratie en participatie van statushouders te verbeteren”, legt wethouder Adank uit. “De opleiding Logistiek Paspoort is een mooi voorbeeld van de manier waarop deze statushouders worden voorbereid en opgeleid om optimaal aan te sluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het laat zien dat het zinvol is om te investeren in goede opleidingsstromen. Want we zien dat deze aanpak zijn vruchten al meteen afwerpt.”

Kortdurend opleidingstraject

Het Logistiek Paspoort is een opleidingstraject waar werkzoekenden zich in 6 tot 8 weken tijd ontwikkelen tot logistiek medewerkers, orderpickers, hef- of reachtruckchauffeurs en magazijnmedewerkers. De kandidaten kunnen verschillende logistieke certificaten behalen, ze krijgen taallessen en maken tijdens de opleiding kennis met regionale bedrijven in de logistiek. Zo kunnen ze na het afronden van de opleiding snel een betaalde baan vinden en de bijstand achter zich laten. Alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overigens meedoen aan de opleiding Logistiek Paspoort.

Maatwerk

Het Logistiek Paspoort brengt werkzoekenden en werkgevers uit West-Brabant bij elkaar. Dankzij de juiste begeleiding, het aanleren van werknemersvaardigheden, taalondersteuning, cultuurinzicht en het behalen van certificaten zijn kandidaten snel klaar om aan de slag te gaan. Door dit intensieve traject leren de begeleiders de kandidaten écht kennen. Dat levert maatwerk op: kandidaten kunnen snel worden gekoppeld aan een passende werkgever. Dit verkleint de kans op een mismatch en vergroot de kans op een duurzaam werkverband.

Het Logistiek Paspoort is een samenwerking tussen LOC (Logistiek opleiding centrum), Voorwaartz taaltraining, WTD opleidingen en het Werkgeversservicepunt West-Brabant.