Glasvezel op Bredase bedrijventerreinen: ‘Als dit niet lukt, zal dat ons jaren terugwerpen’

BREDA - Glasvezel op bedrijventerreinen is een stapje dichterbij, nu wethouder Boaz Adank en Piet Grootenboer, directeur van DELTA Fiber Netwerk, een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Met de overeenkomst kan glasvezel beschikbaar worden gemaakt op verschillende bedrijventerreinen in Breda. Maar dan moet wel dertig procent van de ondernemers zich aanmelden.

Als 30 procent van de ondernemers en bewoners zich aanmelden voor 18 december, zal er glasvezelinternet worden aangelegd. Theo van Kuijck (Platform BV Breda) roept ondernemers dan ook op om zich aan te melden: “Glasvezel op bedrijventerreinen is hard nodig willen we inspelen op de toekomst. Als we 18 december 2021 niet de 30 procent deelname halen, zal dat ons jaren terugwerpen. Ik denk dat bedrijven deze kans nu niet laten liggen.”

Piet Grootenboer is enthousiast over de samenwerking: “Het is fantastisch om te zien dat de gemeente Breda, BredaBusiness en Platform BV Breda zich zo inspannen voor ons gezamenlijke doel. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de ondernemers van deze prachtstad straks kunnen profiteren van de voordelen van glasvezelinternet. Op naar een mooi eindresultaat van deze glasvezelcampagne!” En ook wethouder Boaz Adank is blij met het initiatief van DELTA Fiber Netwerk. “Goed functionerende, snelle en stadsbrede connectiviteit is een van onze speerpunten binnen het Masterplan Digitalisering. DELTA Fiber Netwerk helpt ons deze ambitie waar te maken.”

Aanleg

Ondernemers, maar ook bewoners van de geselecteerde bedrijventerreinen kunnen zich aanmelden voor glasvezelinternet door een abonnement af te sluiten bij een van de deelnemende telecomaanbieders. Er is keuze uit verschillende lokale en landelijke aanbieders. Bij voldoende aanmeldingen wordt in het tweede kwartaal van 2022 al gestart met de graafwerkzaamheden.

De bedrijventerreinen die mee kunnen doen aan de aanleg zijn Achter Emer, Belcrum, Charles Petitweg, De Bunder, Druivenstraat, Emer Noord, Emer Zuid, Hintelaken, Hoogeind, Kievitsloop-Paardeweide, Koele Mei, Krogten Noord, Krogten Zuid, Moleneind-Oost, Muizenberg, Slingerweg - Tramssingel, Steenakker, Steenakker Retail, Werkendonken