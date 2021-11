Aan de keukentafel met Jaap Dietz: ‘Nieuwsgierigheid is een fundament voor ondernemerschap’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Jaap Dietz.

Jaap studeerde – tijdens vier pogingen om ingeloot te worden voor de studie geneeskunde – fysiotherapie en aansluitend bedrijfskunde aan de Open Universiteit. In 1999 richtte hij met zijn compagnon Remco Beijer het uitzendbureau Recruit a Student op.

Het ondernemerschap zat in je bloed?

“Tja, ik heb het niet van vreemden. Mijn overgroot opa richtte ooit het eerste postorderhuis ter wereld op. Een andere lag aan de basis van het huidige accountantskantoor KPMG. Mijn vader was in dienst bij een handelstak van Philips. Dus waarschijnlijk zit het wel ergens in mijn DNA.”

Hoe ontwikkelde zich dat bij jou?

“Tijdens mijn studie fysiotherapie liep ik een stage. Ik kwam al heel snel tot de conclusie dat ik er niet van hield dat mijn agenda werd geregeerd door anderen. Zie het maar als een karaktereigenschap: ik ben verslaafd aan vrijheid en onafhankelijkheid. Op mijn 24e besloot ik een agentschap aan te gaan met zes zeer verschillende bedrijven en de marketing daarvoor te gaan doen. Dat bracht mij onder anderen bijna zes jaar in Zuid-Afrika. Door familieomstandigheden moest ik terugkeren. Toen liep ik tegen de bekende love of my life aan. Vaak lees je dat mensen vertrekken voor de liefde, ik bleef voor de liefde”.

En toen begon je met Recruit a student?

“Klopt! Ik zag toekomst in de uitzendbranche. Ik kwam Remco tegen die nog volop in het studentenleven zat. Ik regelde de opdrachten en hij de studenten. In die branche zijn we blijven hangen. 90% van wat wij uitzenden heeft een HBO opleiding of meer. We zijn begonnen met nul. Inmiddels tellen we 22 locaties in Nederland en België, waarvan een groot deel in franchise. We werken met zo’n 80 mensen in dienst en iedere dag gaan er zo’n 800 tot 1000 studenten voor ons op uit: call centra, banken, e-commerce, zorg noem het maar op.”

“Weet je, de kracht van ons bedrijf zit hem in het feit dat we echt kijken naar talenten van mensen. De slogan is “het talent van morgen, vandaag in huis”. Omdat te matchen moet je gezond nieuwsgierig zijn: wat zoekt het bedrijf? Waar zit ‘m precies de lacune die men wil opvullen. En dan gezond nieuwsgierig zijn naar de drijfveren van de mensen die je gaat uitzenden. Die nieuwsgierigheid is een fundament voor ons ondernemerschap. Ik denk voor ieder vorm van ondernemerschap. Nieuwsgierig blijven en niet zo maar dingen als feiten aannemen is volgens mij een noodzakelijke basis”.

En toen kreeg je Corona op je dak.

“Houd op... we werden volstrekt verrast door de impact daarvan. Zwarte sneeuw hebben we gezien…. Voorbeeldje? Onze omzet bij de vestiging Schiphol liep 94% terug. Ik vind wat de Staat in korte tijd voor ondernemend Nederland heeft gedaan geweldig. Die hele NOW regeling, ja natuurlijk kan je daar alles van vinden, maar krijg het allemaal maar eens in zo’n korte tijd voor elkaar. Ik hoor en zie collega ondernemers vaak op de overheid afgeven, maar ik heb daar toch een andere visie op.”

“De belastingdienst ligt momenteel erg onder vuur, maar als ik zie wat die aan de andere kant in onze tak van sport de afgelopen 10 jaar aan verbeterslagen heeft gemaakt; dat is gewoon goed. En dat zeg ik echt niet, omdat ik nu 500 exemplaren van deze uitgave bij je ga opvragen om ze daar uit te gaan delen in de hoop op een fiscaal voordeliger benadering.. haha!”

Ik hoor toch veel van je collega’s behoorlijk zuchten onder de blauwe enveloppen die ze binnen krijgen…

“Tja, ik ga hier nu echt niet ontkennen dat we hier een behoorlijke belastingdruk hebben. Maar kijk eens hoe zaken hier geregeld zijn. Ga maar eens lekker zaken doen in andere landen. Je zal zien dat Nederland één van de best georganiseerde landen ter wereld is. We behoren in economisch opzicht tot de top 5. Dat zijn niet alleen de ondernemers die dat flikken. Dat is ook een samenspel met een overheid. Daar werken naar mijn overtuiging echt mensen die onderbetaald worden. En als je veel belasting betaalt: mazzelaar, dan verdien je ook veel.”

Wat is je uitdaging bij Recruit a student: Zorgen dat je nog meer belasting moet betalen?

“Haha, nee hoor dat niet. Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. We moeten zorg dragen dat we de blauwdruk van het bedrijf blijven waarmaken. We zijn ondanks het 1e corona kwartaal dit jaar met omzet weer op het niveau vóór corona. Vanaf daar kunnen we het groeipad met 20% per jaar weer oppakken. Ik ben van nature een optimist, en denk dat de groeicurve nog groter kan zijn. We zijn bezig met de werving van franchiseondernemers voor de gebieden Venlo, Maastricht, Drechtsteden en Leiden. En we kijken nu ook naar Duitsland. In die groei moeten we onze kern waarden vasthouden en dat is het blijven vinden en ontwikkelen van de talenten bij onze uitzendkrachten.”

Het begrip “talent” komt wel vaak bij je terug..

“Ja, maar misschien moet je dat maar zien als een klein jeugdtrauma. Ik vind dat ik in die 4 jaar fysiotherapie gewoon 4 jaar tijd verspild heb. Achteraf geluk dat ik zo vaak ben uitgeloot. Als ik eerder had geweten waar mijn talenten lagen, dan was ik nooit in de zorgverlening beland.”

“Ik zal wel vloeken in de kerk van wetenschappelijk Nederland zijn, maar wat mij betreft mogen er bij universitaire studies veel meer stagemogelijkheden geboden worden. Laat jonge mensen zelf ontdekken in de praktijk wat ze leuk vinden en zadel ze niet op met allerlei keuze momenten voor keuze pakketten op een veel te jonge leeftijd op het moment dat ze toch nog niet weten welke kant ze met hun leven op willen.”

De traditionele slotvraag: Met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Haha, ik wist dat die ging komen, maar toch noem ik geen naam. Zet mij maar aan tafel met iemand die eigenlijk totaal niet wist welke kant hij met zijn leven op wilde, die zijn talenten ontdekte en daar gepassioneerd over kan praten.. dan bezorg je mij een heerlijke avond.”

Naam:

Jaap Dietz

Leeftijd:

60 jaar

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Annet, dochters Veerle, Evelien en Merel. Chef uitlaat service van hond Jip

Bedrijf:

Recruit a Student

Functie:

Mede- eigenaar

Passie:

“Ik denk dat in mijn antwoorden op je vragen wel duidelijk geworden is waar mijn passie ligt. Ik heb eigenlijk meer een droom. Een droom dat mensen ontdekken waar hun talenten liggen, die talenten volgen en uiteindelijk doen wat ze willen doen. Ik denk dat de wereld er dan nog een stuk mooier uitziet.”