Op de werkvloer bij John Antens: ‘Werk monteur elektrotechniek is heel afwisselend’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: John Antens.

Al 37 jaar werkt John Antens uit Wernhout naar volle tevredenheid bij BINK Groep. Zijn loopbaan van monteur naar projectleider elektro startte in Achtmaal, vervolgens verhuisde hij mee naar Zundert waar het familiebedrijf aan de Hofdreef nog verder groeide. De laatste jaren werkt hij vanuit Sprundel, waar het bedrijf sinds 2018 gehuisvest is. John vertelt over zijn team, de werkzaamheden van met name de monteurs en de afwisselende projecten.

“Mijn projecten bestaan uit grote elektrotechnische projecten in de utiliteitsbouw, voornamelijk nieuwbouw. Met een team bestaande uit de werkvoorbereider, uitvoerder, hoofdmonteur, 1ste monteur, monteurs en assistent monteurs werken we samen aan een project. Als projectleider sta je aan het hoofd van deze opdracht en heb je rechtstreeks contact met de opdrachtgever, leveranciers en uitvoering. De uitvoerder of hoofdmonteur stuurt de monteurs aan en ziet toe op de planning,” geeft John beknopt de structuur weer.

Project

John over het voortraject waarin de werkvoorbereiding plaatsvindt: “Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever, een proces dat gemiddeld drie maanden in beslag neemt.” Eenmaal afgerond gaat het project van start: “Samen met de opdrachtgever wordt een overall planning gemaakt die wij op dag-niveau uitwerken. Deze planning hangt op de bouwlocatie en geeft aan welke taken dagelijks moeten worden uitgevoerd zodat de uitvoerder/ hoofdmonteur zijn monteurs exact kan aansturen,” vervolgt John. “De werkzaamheden van een monteur elektrotechniek zijn heel divers. Denk aan de aanleg van kabels, het maken van aansluitingen en inbedrijfstellingen. Een uiterst precies werk waarbij onze technische tekeningen leidend zijn. De uitvoerder ziet toe op een juiste opvolging.” John over de voldoening: “Het leuke aan zo’n project is dat je het samen als team van A tot Z opbouwt. Een groot project kan wel meer dan een jaar duren, momenteel hebben we een mooi project lopen in Etten- Leur, de splinternieuwe Nobelaer. Een opdracht met veel elektrotechnische hoogstandjes zoals een gebouwbeheersysteem voor het intelligent aansturen van alle verlichting, de vele aansluitvoorzieningen op het podium en de theaterbruggen, het datanetwerk en beveiliging. Met een team van tien technici zijn we in dit cultureel centrum aan het werk. Dit in samenwerking met bouwkundig aannemer Vrolijk en KIN Installatietechniek.”

Groei

De projecten van BINK Groep bevinden zich voornamelijk in West- Brabant. “Onze monteurs zijn uitgerust met een bedrijfscombo of -bus, de materialen worden aangeleverd op de bouwplaats.” De projectleider ziet een groeiende lijn in opdrachten uit de industriële sector: “Vooral de logistieke gebouwen, de zogenaamde warehouses. Ook scholen, kantoren en detailhandel weten ons bedrijf te vinden. Juist die verscheidenheid in opdrachtgevers maakt ons werk zo afwisselend”, vult hij aan. Een trend in de bouw is de industriële look waarbij installaties zichtbaar zijn. John daarover: “We werken al heel netjes, maar dat vergt nog meer precisie van onze monteurs. Goede monteurs zijn een must voor ons bedrijf. Door onze groei zijn we zoekende naar ervaren monteurs met ambitie om leerlingen te begeleiden. We hanteren de werktijden van de bouw, meestal van half acht tot kwart over vier. Ook met de vakanties lopen we parallel.”

John over zijn loopbaan: “Ik kwam binnen als monteur en heb mezelf opgewerkt tot werkvoorbereider mbo-plus, en vervolgens tot deze functie, projectleider op hbo-niveau. Het bedrijf werkt mee aan de technische ambities van haar werknemers. We zijn ook een leerbedrijf en hebben diverse monteurs in opleiding, mbo niveau 3 en 4, die op de werkvloer kennis maken met de praktijk.” Op de vraag wat zijn werkgever naast een afwisselende job met gunstige financiën nog meer te bieden heeft antwoordt John: “Een heel actieve personeelsvereniging met uitstapjes naar voetbalwedstrijden, evenementen en gezellige borrels. Tenminste: in het pre-coronatijdperk.” In zijn vrije tijd is de projectleider fanatiek op de fiets. “Op de weg en in het veld. Ook doe ik aan tijdrijden in wedstrijdverband.”

Naam:

John Antens

Woonplaats:

Wernhout

Leeftijd:

55 jaar

Gezin:

Gehuwd, twee kinderen, dochter van 25 en zoon van 23

Opleiding:

hbo- technisch, ondernemersvaardigheden (vooropleiding mbo- plus)

Hobby’s:

Wielrennen op de weg en in het veld