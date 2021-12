Met Wijnhuis Vintges aan de Dorpstraat komt de droom van Alexander (27) uit

ULVENHOUT - Ulvenhout is een nieuwe speciaalzaak rijker. In het pand van het voormalig café Christianen is sinds vandaag Wijnhuis Vintges geopend. Met de opening van zijn eigen wijnspeciaalzaak aan de Dorpstraat in Ulvenhout komt de droom van de jonge ondernemer Alexander Vintges (27) uit.

Het is voor Ulvenhout een iconische plek: Het pand van het voormalig café Christianen. Dat merkte Alexander Vintges (27) ook toen hij druk bezig was met de verbouwing. “Het gebeurde regelmatig dat er oude stamgasten even kwamen kijken. Je merkt dan echt hoe belangrijk deze plek voor het dorp is. Gelukkig waren de meeste reacties op de verbouwing allemaal positief.” De jonge ondernemer vormde het oude café om tot een luxe wijnwinkel, waarbij de herkenbare toog intact is gebleven.

Voor Vintges is de opening van zijn eigen wijnzaak een droom die uitkomt. “De liefde voor eten en drinken is mij met de paplepel ingegoten. Ik heb acht jaar lang bij restaurant Wolfslaar gewerkt, en ben daarna gestart met het serveren van diners bij mensen thuis. Dat cateren aan huis heb ik twee jaar gedaan, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik er niet meer genoeg voldoening uit haalde. Bovendien begon mijn interesse zich steeds meer te verplaatsen naar de wijn. Toen heb ik de keuze gemaakt om daarmee verder te gaan.” Dat het pand aan de Dorpstraat op zijn pad kwam, noemt Vintges ‘perfect’. “Ik vind het echt een prachtige plek, en ik geloof erin dat een wijnhandel als deze heel goed past in Ulvenhout.”

Met zijn speciaalzaak wil Vintges meer zijn dan ‘gewoon’ een winkel. “Ik wil dat de zaak echt een beleving is. Wijn is een prachtig product, en mensen kunnen hier rekenen op goed advies. Daarnaast starten we ook met besloten proeverijen.” Wethouder Boaz Adank heeft niets dan lof voor het ondernemerschap van Vintges. “Het is momenteel geen makkelijke tijd. Dan is het geweldig dat een jonge gast als Alexander zo’n prachtige zaak opent op een locatie die zo belangrijk is voor het dorp. Ik heb daar veel respect voor.” Ook eigenaar van het pand Maurice Vermeulen is blij. “Naast de mooie invulling van het pand en de aanvulling die deze zaak is voor Ulvenhout, ben ik blij dat het pand er weer in volle glorie bij staat met behoud van de authentieke toog.”

Dromen

Met zijn zaak biedt Vintges besloten proeverijen, maar een wijnbar is Wijnhuis Vintges níet benadrukt hij. “De focus ligt nu momenteel helemaal op de zaak. Ik wil dit goed neerzetten en er echt een succes van maken. Maar ik geef eerlijk toe dat een wijnbar wel een droom van me is. Dus wie weet wat er in de toekomst allemaal nog op mijn pad komt.”



Alexander Vintges - BredaVandaag