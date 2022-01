Aan de keukentafel met Yvette Elst: ‘Zakelijk ben ik recht toe recht aan, maar dat is prima combineren met zachtaardige kant’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week Yvette Elst.

Yvette was van 1994 tot 2007 werkzaam bij de Rabobank in Etten-Leur, nadat zij rechten had gestudeerd in Leiden. Vervolgens richtte zij Singelstaete Adviesgroep op, de voorloper van Singelstaete Vermogensbeheer.





Van een bank naar het ondernemerschap: Vertel!

“In 2007 was de jongste 3 jaar. Ik ben bepaald niet vies van hard werken, maar ik liep aan tegen de reguliere werktijden: Ik vond dat ik onvoldoende ruimte had om het privéleven met jonge kinderen te combineren met het werk bij de bank. Het ondernemerschap moest mij die ruimte wel bieden en zo zag Singelstaete Adviesgroep het leven. Een eenmanszaak die mensen hielp bij het opzetten van een BV structuur, een zogenaamde stamrecht BV, als ze na ontslag een afkoopsom hadden mee gekregen. Iedereen verklaarde mij voor gek, want wie werd er nu ontslagen in die tijd? Toen brak eind 2008 de crisis uit. Lang verhaal kort: Singelstaete Adviesgroep werd een groot succes. Bovenal bracht het mij inderdaad de ruimte die ik zocht: ik kon werken wanneer het mij uitkwam. Eerlijk is eerlijk: mijn man Erik had een prima baan, ook bij de Rabobank, dus dat gaf ook rust om te gaan ondernemen.”



Waar komt de naam Singelstaete eigenlijk vandaan?

“Ha, tja, dat was een soort droombeeld van mij: werken in een statig pand aan een Bredase singel. Ik vond het ook wel deftig klinken. Expres heb ik er “Adviesgroep” achter gezet om het wat groter te laten lijken dan het was. Dat heeft wel gewerkt: de grootste opdrachtgever die ik kreeg heeft naderhand wel eens glimlachend gezegd, dat als ze beter gecheckt hadden dat ik een eenmanszaak was, ik de opdracht nooit gekregen zou hebben.. haha!”





Het werd geen Bredase singel maar het oude Essso-gebouw aan de zuidelijke rondweg, het Bondpark.

“Klopt! Erik en ik hadden altijd al de wens van een eigen zaak op het gebied van vermogensbeheer. Wij beheren en beleggen dus het vermogen van welgestelde particulieren en ondernemers. Erik heeft de eerste vermogensbeheer tak binnen de Rabobank opgezet: dat bestond toen nog niet; je gaf alleen beleggingsadviezen. In 2014 kwam er een wetswijziging waardoor die stamrecht BV’s fiscaal helemaal niet meer aantrekkelijk waren. De bodem van mijn businessmodel viel in één klap weg. Toch was dat geen schok. Dat had ik wel zien aankomen en het opende de weg naar het vervullen van onze wens: in 2015 zag Singelstaete Vermogensbeheer het licht.”

“En, oja, het Bondpark. Tja, dat was gewoon de beste optie. Het is puur toeval dat we echt letterlijk op dezelfde plek zitten als mijn dit jaar overleden vader in de tijd dat hij directeur Benelux was voor Esso. Hij had de bijnaam “Theo de Tank”. Ik denk niet dat dat kwam omdat hij altijd even subtiel in zijn werk was: dat zal nodig geweest zijn. Hij vervolgde zijn carrière in de VS.”





Aard je naar je vader?

“Nou, je zit denk ik echt niet tegenover Yvette de Tank. Ik zie mezelf wat genuanceerder. Van nature ben ik een positief mens en ik ben wars van vooroordelen. Ieder verhaal heeft een wederzijde. Zakelijk ben ik zeker wel recht toe recht aan, maar dat kan je prima combineren met een zachtaardiger kant. Het harde werken zal ik zeker van huis uit mee gekregen hebben. Weet je, sinds de oprichting van Singelstaete Vermogensbeheer zijn we nooit langer dan een week aaneengesloten met vakantie geweest. We blijven dan ook altijd in dezelfde tijdzone. Ik vind het gewoon erg prettig om dan zakelijk aangesloten te blijven: bereikbaar voor je klanten en de collega’s hier. Natuurlijk kan je wel eens aangeven dat je later terugbelt, maar ik vind het fijn om toch ook dagelijks naar mijn mail te kijken. Helemaal niet werken tijdens vakanties bevalt mij niet. Een leven zonder werk zie ik overigens nog helemaal niet voor me. Blijven werken is het nieuwe pensioen, dus dat komt voor mij goed uit.. Ha!”





Neem je dan je werk ook niet makkelijk mee naar huis? Lijkt me vrij onrustig slapen…

“Dat valt reuze mee. Kijk, het werk wat wij doen is zo vertrouwelijk, dat er bij ons thuis nooit een woord over het werk gesproken wordt. Het klinkt misschien raar, maar als ik iets zakelijks met Erik wil bespreken, dan maken we een afspraak. Dat gaat niet tussen de soep en aardappelen door. En we slapen prima. Natuurlijk heb je een grote verantwoordelijkheid als je het geld van anderen beheert. Maar we zijn zo gestructureerd. Zie het maar: er ligt altijd een rampenplan klaar. Door de corona-crisis is dat alleen nog maar aangescherpt. Dat geeft rust. Ook dat we nu inmiddels met 7 man werken, geeft rust. Allemaal vakmensen met een berg ervaring; da’s toch anders dan dat je het allemaal met z’n tweetjes doet. We willen groeien naar 8 tot 12 man….o ja: en vrouw natuurlijk!”





Dan heb je wellicht ook minder ruzie dan als man en vrouw met z’n tweeën werken in dezelfde zaak?

“Haha, goede vraag. Nee hoor, zakelijk hebben wij eigenlijk nooit meningsverschillen. Erik is meer van de vakinhoudelijke kant en ik van de mensenkant. Het relatie beheer. Dat vind ik ook het leukste aan mijn werk: het contact met mensen. Ik ben niet van een vergadercultuur. Zet mij niet weg in een bedrijf waar een paar honderd man ieder een eigen belang heeft. Gewoon samen met z’n allen iedere dag lekker er optimaal voor je klanten zijn. Het loopt prima: recentelijk hebben we een vestiging in Middelburg geopend. En de meningsverschillen in de privésfeer? Als we die zouden hebben, dan zou ik ze denk ik hier niet zo maar even op de keukentafel leggen..haha!”





De traditionele slotvraag: met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“Pfoe, daar vraag je me wat. Als ik er even over nadenk: Roger Federer, de tennisser! Zelf houd ik erg van sportief bezig zijn, met name fietsen. Federer spreekt mij erg aan. Die man geeft nooit op en blijft altijd een gentleman. En zijn uiterlijk is dan ook mooi meegenomen….toch? Die mag wel eens een kopje koffie voor me inschenken….”