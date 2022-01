Bierbrouwer AB InBev start nieuwe samenwerking om horeca te helpen

BREDA - Bierbrouwerij AB InBev en zakelijk financieringsplatform Funding Options slaan de handen ineen om de horeca te helpen. Door de samenwerking kan Funding Options, dé marktplaats voor zakelijke financiering, betere financieringen aanbieden aan nieuwe en bestaande klanten van de brouwer.



Juist in deze tijden willen de brouwer en Funding Options aan horecaondernemers zo een aantrekkelijke mogelijkheid bieden om te blijven investeren in hun onderneming. Horecaondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen met hun accountmanager bij AB InBev.



“Meerdere keren per week nemen horecaondernemers contact met ons op of we kunnen helpen bij het verkrijgen van financiering. Niet iedere horecaondernemer lukt dit onder gunstige voorwaarden via private financieringsaanbieders of via de instrumenten die de overheid biedt. Om onze klanten te helpen, starten we een samenwerking met Funding Options, waarbij professionele horecaondernemers met een goed business plan in aanmerking kunnen komen voor financiering die past bij hun situatie en behoefte. Zo hopen we juist in deze tijden horecaondernemers een extra steuntje in de rug te bieden”, aldus Michele van Spilbeeck, Horecadirecteur Bierbrouwerij AB InBev.