Op de werkvloer bij Chef werkplaats Kees Roelen: ‘Ik haal veel voldoening uit het contact met de klanten’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Chef Werkplaats Kees Roelen.

Kees Roelen werkte jaren als automonteur, maar verruilde de autobranche voor caravans. Bij Linberg is hij al ruim twintig jaar chef werkplaats.

Kees, kun je uitleggen hoe een dag als Chef Werkplaats eruit ziet?

Dat is eigenlijk iedere dag anders, en dat is meteen ook wat ik zo leuk vind aan deze baan. Als Chef Werkplaats zijn je taken namelijk heel divers. Zoals de naam ook al wel aangeeft, is het aansturen van de jongens op de werkplaats één van de dingen die ik doe. Maar een groot deel van de tijd ben ik met heel andere zaken bezig, zoals de facturatie, de schade afwerking, de garantie afwerking, en het papierwerk nadat we een caravan hebben afgeleverd. Alles bij filiaal Hulten valt onder mijn verantwoordelijkheid, eigenlijk ben ik dus een soort manager.

Hoe ziet het team eruit dat je aanstuurt?

We hebben bij ons filiaal momenteel zes monteurs, een assistente voor administratie, communicatie & internet en verder ook nog mensen van de schoonmaak en interieurverzorgsters. Op deze locatie gaat het dus om een team van zo’n tien mensen. De jongens die op werkplaats werken zijn allemaal allround monteur, maar komen van heel verschillende achtergronden. Zo werkt er één iemand die van oorsprong timmerman is, en is één van onze monteurs een voormalig loonwerker. Werken als caravanmonteur is namelijk divers. Natuurlijk komt er een stukje autotechniek bij kijken, maar ook elektra, timmeren, etcetera.

Maar jij krijgt zelf dus geen vieze handen?

Nee, dat klopt. Ik ga niet in een overal naar mijn werk. Vroeger was dat anders, want van oorsprong ben ik automonteur. Ik heb de switch naar chef eigenlijk uit noodzaak gemaakt, vanwege een probleem met mijn knie. En ik heb het geluk dat dat me enorm goed bevallen is. Als chef heb ik ook nog in de autobranche gewerkt. Toen Linberg me benaderde, heb ik de overstap naar de caravans gemaakt.

Waar haal jij het meeste voldoening uit op je werk?

Dat is het klantcontact. Ik heb echt iedere dag contact met onze klanten, en ben van a tot z bij het proces betrokken. Zelf vind ik dat we enorm fijne en vaak ook vrolijke klanten hebben. In de autobranche heb je toch veel te maken met klanten die een rotdag hebben, omdat hun auto bijvoorbeeld niet start. Dat is ook begrijpelijk. Maar mensen met een caravan zijn in vakantiestemming, dus dat is iets heel positiefs. En als wij ons werk goed doen, dan hebben zij een zorgeloze en fijne vakantie. We krijgen vaak recensies van klanten die aangeven dat ze dankzij ons een fantastische vakantie hebben gehad. Uit zulke berichten haal ik echt veel voldoening. Daar put ik ook energie uit.

Iedere baan heeft wel een minpunt. Waar stoor jij je aan?

Ik houd er zelf enorm van om projecten vlot af te ronden, en duidelijkheid te hebben en te kunnen bieden aan klanten. Maar de caravanbranche loopt in dat opzicht wel achter op de autobranche. Waar je in de autowereld na het indienen van een garantieclaim soms al binnen een dag antwoord hebt, moeten wij er soms weken op wachten. En ook de levering van onderdelen kan maanden duren. Daar baal ik soms wel van.



Verder is mijn baan wel erg druk momenteel. We zijn op zoek naar iemand die een deel van mijn taken kan overnemen. Het gaat dan om iemand die het aansturen op de werkplaats op zich kan nemen, zodat ik meer tijd krijg voor mijn andere taken en me te richten op de klanten. Dat zou wel heel fijn zijn.

Je werkt al meer dan twintig jaar bij hetzelfde bedrijf. Waarom heb je daarvoor gekozen?

Ik zit hier enorm op mijn plek. Linberg is een familiebedrijf, en ik voel me echt een onderdeel van de familie. De sfeer op de werkvloer is heel goed, en mijn band met het team is heel fijn. Sommige collega’s zijn ook echt vrienden van me die ik in het weekend zie. Dat in combinatie met de diversiteit van het werk en de voldoening die ik eruit haal, zorgt ervoor dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga. Dus ik zie geen enkele reden om ergens anders heen te gaan.

Naam:

Kees Roelen



Leeftijd:

51 jaar



Woonplaats:

Molenschot



Functie:

Chef Werkplaats



Bedrijf:

Linberg



CV:

Kees heeft na de mavo het middelbaar beroepsonderwijs gedaan in de richting van autotechnicus. Hij werkte bij diverse bedrijven als automonteur, en klom op naar de functie van chef werkplaats. 21 jaar geleden verruilde hij de autobranche voor caravans en ging hij aan de slag als chef werkplaats voor Linberg.