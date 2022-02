Van de bijstand naar schilder: ‘Zo vergroten we de kansen op de arbeidsmarkt’

BREDA - Vrijdag hebben acht Bredase bijstandsgerechtigden hun schilderscertificaat ontvangen uit handen van Boaz Adank, wethouder economische zaken gemeente Breda. Zij zijn de eerste geslaagden in het nieuwe zij-instromerstraject van de Schildersvakopleiding in Breda. Doel van deze opleiding is om werkzoekenden om te scholen tot schilder zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Het zij-instromerstraject van de Schildersvakopleiding is een samenwerking tussen Bouwschool Breda en de gemeente Breda.

Wethouder Boaz Adank: “Dat er momenteel meer vacatures zijn dan werkzoekenden betekent helaas niet dat de kans op werk groter is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door volop in te zetten op (bij)scholing zorgen we voor een betere match tussen deze werkzoekenden en ondernemers. Zo vergroten we de kans dat zij niet terugkeren in een uitkeringssituatie”.

Zij-instromerstraject

Via het speciale zij-instromerstraject van de Schildersvakopleiding kan een bijstandsgerechtigde zich laten omscholen tot schilder. Elke kandidaat wordt gekoppeld aan een praktijkbegeleider en leert zo alle basisvaardigheden in schilderen. John Broeders, directeur Schildersvakopleiding: “Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan het functioneren in het bedrijf en in de maatschappij. Na het behalen van hun certificaat kunnen de kandidaten ondersteunend en voorbereidend werk doen en daar is op dit moment veel vraag naar.”

Duurzame inzetbaarheid door maatwerk

Vanuit het Werkgeversservicepunt van de gemeente Breda wordt de kandidaat gedurende het hele traject begeleid. Serhat Yilmaz, werkgeversadviseur gemeente Breda: “Al tijdens de opleiding bekijken we de baanmogelijkheden van de kandidaten. In dit traject gaat het om bijstandsgerechtigden waaronder ook statushouders en mensen met een (on)zichtbare arbeidsbeperking. We plaatsen deze kandidaten niet zomaar bij een werkgever, maar hebben echt oog voor wat zij kunnen en willen. Een goede match tussen werkgever en kandidaat is hierbij van groot belang, zodat we kunnen inzetten op een duurzaam werkverband.”

De samenwerking tussen Bouwschool Breda en gemeente Breda wordt dankzij deze succesvolle pilot voortgezet. Komend voorjaar gaat de volgende lichting van start.