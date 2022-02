Op de werkvloer bij Maurice: ‘In een kleiner bedrijf kan ik laten zien wat ik kan’

Maurice Hoogers werkt bij Batenburg IAS, een onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en plaatsen van automatiseringssystemen voor de industrie en infratechniek. Vanuit het pand van Drukkerij Vorsselmans aan de Bredaseweg in Zundert doet hij zijn verhaal.

In 2005 richtte Ron de Bruijn een bedrijf op in de branche industriële automatisering. Hij vestigde zich in het pand van de Zundertse drukkerij. Met het ontwikkelen en implementeren van geautomatiseerde productieprocessen gericht op de vloeibare industrie werd de eenmanszaak groot. In 2015 werd het bedrijf overgenomen door Batenburg Techniek. “Ik stapte in 2010 binnen als software engineer en bekleed momenteel de functie van coördinator van onze engineeringsafdeling. Vooral de diversiteit aan projecten sprak me in dit bedrijf aan. Ik werkte voorheen voor een detacheringsbureau, in de praktijk bleek dat niets voor mij vanwege de enorme projecten bij grote bedrijven. Je bent daar ook meer een nummer, er is minder persoonlijke aandacht,” vertelt Maurice Hoogers.

“In een grote organisatie is het moeilijk je te onderscheiden, in een kleiner bedrijf kan ik laten zien wat ik kan en meewerken aan de groei.” Hij vervolgt: “In ons bedrijf worden automatiseringssystemen ontwikkeld en op locatie geplaatst. Met name automatiseringsprocessen voor vloeistoffen waarvoor wij een aanzienlijke knowhow hebben opgebouwd. Grofweg in te delen in drie categorieën; de voedingsmiddelenindustrie zoals melk en frisdrank, de markt chemie voor bijvoorbeeld de verfindustrie en tot slot water en infra met de waterschappen als klant.”

Tijdens een rondleiding door het bedrijf geeft hij uitleg. “In gesprekken met de klant wordt duidelijk in kaart gebracht wat voor automatisering wordt gewenst. Met deze kennis gaan we intern aan de slag met het bouwen van software. We maken hierbij gebruik van PLC/SCADA-systemen. De PLC stuurt de machines aan, het SCADA-systeem is gericht op bediening en visualisatie van de machines.” Hij vervolgt: “Nadat we het programma hebben geschreven wordt dit intern getest. Dit gebeurt op ons Virtueel Serverpark waarmee wij de processen van de klant volledig kunnen simuleren en testen. Is de klant tevreden, dan wordt dit systeem in het desbetreffende bedrijf geïnstalleerd. Op deze manier is de impact op de continuïteit van het productieproces minimaal,” waarbij Maurice een digitaal proces toont. Om toch wat tastbaars aan klanten te kunnen bieden heeft het bedrijf een eigen simulatieruimte gecreëerd met daarin twee driedimensionale opstellingen. “Waarvan er één gemaakt is door stagestudenten. Programmeren en direct het resultaat zien in de productielijn is de insteek van deze testopstelling. Deze simulatie wordt door klanten en studenten erg gewaardeerd.”

Het bedrijf heeft contacten met Avans Hogeschool Breda en Fontys Hogescholen in Tilburg. “Deze samenwerking bestaat uit het bieden van stageplekken, het geven van gastlessen en ons bedrijf onder de aandacht brengen op de Open Dagen. Aan instroom vanuit het onderwijs geen gebrek, maar senior applicatie engineers zijn moeilijker te vinden. Het zou mooi zijn als we uit die richting nieuwe programmeurs kunnen aannemen.” In totaal telt het bedrijf 25 werknemers, waaronder twee vrouwen. “Als dames afstuderen staan bedrijven in de rij om deze doelgroep binnen te halen,” aldus de coördinator engineering. Bij Batenburg Techniek werken ruim 500 werknemers in de industriële automatisering. “Met ons bedrijf erbij zijn ze ook in het zuiden van Nederland goed vertegenwoordigd. Groot voordeel voor ons is dat binnen Batenburg Techniek enorm veel kennis is van verschillende systemen. Zo werken wij bijvoorbeeld sinds de overname naast systemen van ABB ook met systemen van Siemens. Vijf van onze software engineers zijn hierop inmiddels gespecialiseerd.” Behalve de Brabantse bedrijfscultuur heeft het bedrijf een actieve personeelsvereniging en biedt het werknemers doorgroeimogelijkheden variërend van lead engineer tot functies als projectmanager.

?

Naam:

Maurice Hoogers

Leeftijd:

37 jaar

Gehuwd:

Ja, heeft twee kinderen; een jongen (4) en een meisje (6)

Bedrijf:

Batenburg IAS

Opleiding:

HBO Elektrotechniek in Breda

Hobby’s:

Mountainbiken, liefst in de bossen van Dorst

Voetbal, praktiserend bij Beek Vooruit én als trouw supporter van NAC

Autosport, waarbij hij jarenlang als hobbycoureur parcoursen reed