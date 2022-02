Aan de keukentafel met makelaar Thomas van den Bemd: ‘Ik heb deze markt nog nooit meegemaakt’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Makelaar Thomas van den Bemd.

Thomas was tot begin dit jaar één van de toonaangevende gezichten van het kantoor GB Makelaardij. Hij startte met compagnon Kim het nieuwe makelaarskantoor Bastiaansen van den Bemd aan de Ginnekenweg in Breda. Een gesprek over een oververhitte markt en ondernemen in de makelaardij in het algemeen.

Leuke tijd nu in de makelaardij?

“Haha, tja, leuk vind ik het altijd in mijn vak, maar wat er nu gebeurt is echt extreem. Ik ben al 33 jaar makelaar en volgens mij wel door de wol geverfd. Ik dacht dat ik alles wel had meegemaakt: een overvloed aan aanbieders, een overvloed aan zoekers, een crisis hier en een crisis daar. Maar de huidige markt slaat alles. Ik noem het wel eens de “staar markt”. Ontzettend veel mensen zitten te kijken of er niet een leuk alternatief is om te verkassen. Maar tot actie komt het niet, omdat het aanbod stagneert en panden bij wijze van spreken verkocht zijn, voordat de verkoper het zelf bedacht heeft.”

“De lage rente, het meer thuis werken door corona en daarmee de verhoogde focus op de thuis situatie. Het is extreem: hoe lang is het geleden dat we het nog over een vraagprijs hadden? Nu is het al heel vaak: “bieden vanaf”. En weet je, ik zie de markt niet zo snel veranderen; zeker niet als de rente zo laag blijft”.

Er is wel kritiek op hoe het verkopen van huizen in Nederland gaat. Het zou transparanter moeten gaan.

“Ja, het klopt, dat transparantere staat op de politieke agenda, maar ik geloof er niet zo in. Links om of rechtsom werken wij als makelaar toch veel voor de verkopers en ja, dan is het realiseren van de hoogste opbrengst toch wel je job. Dat wordt volgens mij niet anders als je het transparanter maakt.”

“Krijgt een koper die een object misloopt een beter gevoel als hij kan zien dat hij overboden is? Je voorkomt misschien iets meer dat een bod gebruikt wordt om de prijs bij een andere geïnteresseerde op te krikken, maar daar doen wij sowieso al niet aan mee.”

Ha kijk, een betrouwbare makelaar!

“Zo, worden we cynisch? Haha, maar je raakt hier wel een punt. De makelaardij heeft in Nederland geen beste naam. We staan zo’n beetje op het niveau autohandelaar. Maar dat raakt mij niet. Kim en ik weten hoe we het doen. Overigens: wel grappig is dat, toen ik op 25 jarige leeftijd in de makelaardij begon, ik de vader van Kim opvolgde. Maar dat terzijde. Iedere makelaar zal zich betrouwbaar noemen, maar weet je, hoe stom dat ook mag klinken: dat zit gewoon in mijn genen. Ik heb er helemaal geen zin om ’s avonds in de spiegel te kijken en dan te moeten denken dat ik iemand niet fair behandeld heb. Ik ben geen pocher, maar ik durf te stellen dat ik in 33 jaar een naam in de markt heb opgebouwd: dat kan alleen als je doet zoals je bent ..geen spelletjes spelen…en tja, hoe raar dat misschien ook klinkt: da’s bij mij toch echt gewoon betrouwbaar zijn, dus laat mij maar lekker doen zoals ik ben....”

Zou de controle op makelaars niet moeten worden verhoogd?

“De naam ‘makelaar’ is in Nederland al jaren niet meer beschermd. Iedereen mag zich zo noemen, net zoals iedereen zich trouwens ‘journalist’ mag noemen. Zo, die heb je even terug.. maar zonder dollen: vroeger werd je nog beëdigd door de rechtbank. Mijn theoretische examen deed ik met 1700 man in de Veemarkthallen nadat je te horen had gekregen: “zo, vandaag gaat hier 15% slagen”. Daarna moest je de taxatie van een bedrijfspand en een woning bij een commissie van de Kamer van Koophandel verdedigen. Echt fikse eisen; maar goed die zijn er nu ook nog als je NVM makelaar wil zijn. Dat predicaat krijg je niet zo maar. Maar een verdergaande controle dan dat wij als NVM makelaars aan het toezicht van de NVM zijn gebonden, zie ik niet gebeuren”

Dus iedereen kan eigenlijk makelaar worden. Hoe zat dat bij jou? Waarom die keuze?

“Ha, toch logisch als je de Mavo en MTS fotografie hebt gedaan? Nee hoor, het was mij snel duidelijk dat ik met het laatste mijn brood niet zou kunnen verdienen. Ik ben gaan werken bij een interieurbedrijf en in de avonduren haalde ik mijn papieren. Zo rolde ik de makelaardij in: het was niet een onweerstaanbare roeping van jongs af aan. Bij mijn derde baas dacht ik: “Ik denk dat ik het leuker vind om zelf keuze te maken”. Zo ben ik voor mezelf begonnen”.

Toen was je 35, begrijp ik. Nu ben je 60 en weer een stap naar een nieuw kantoor: waarom?

“Ik was toe aan iets nieuws. Gewoon een verandering in werkomgeving, sfeer, opzet.. noem het maar op. Huizen zijn een emotie product. Dat maakt mijn werk zo leuk. Het contact met de mensen en de begeleiding die je kan geven. Dat emotie aspect en het persoonlijke is evident: tijdens de coronaperiode maakte bij mij niemand gebruik van de mogelijkheid om een video bezichtiging te doen. Makelaardij is een klassiek beroep. Natuurlijk heeft de entree van internet de boel veranderd, maar de kern blijft hetzelfde.

Wel zijn Kim en ik bezig om iets op te zetten om die ‘staar markt’ te doorbreken, maar daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen; dat is nog heel prematuur.”

De traditionele slotvraag: met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

“De Engelse chef kok Jamie Oliver. Koken is echt mijn grote hobby. Sportief bezig zijn met bijvoorbeeld race fietsen is leuk, maar bij koken vind ik echt de ontspanning maar toch ook de uitdaging. Met bepaalde menu’s kan ik dagen bezig zijn. Hij is niet gecompliceerd, puur en zonder franje, oprecht….ha, als ik mezelf dat zo hoor zeggen: hij zou eigenlijk prima in het team Bastiaansen van den Bemd Makelaardij passen; ik ga ‘m maar eens bellen.. haha! “

Naam:

Thomas van den Bemd

Leeftijd:

60 jaar

Burgerlijke staat:

Gehuwd met Nicole en vader van Romy (28), Sophie (26) en Eva (25)

Bedrijf:

Bastiaansen van den Bemd Makelaardij

Functie:

Mede eigenaar

Passie:

Dat is koken, zoals ik ook uitleg bij de traditionele laatste vraag van dit interview! Bij koken vind ik zowel ontspanning als uitdaging.