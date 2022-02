Op de werkvloer bij Suzanne de Vos: ‘Als adviseur van vloeren en binnen zonwering ben ik in mijn element’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: adviseur van vloeren en binnen zonwering Suzanne de Vos.

Suzanne de Vos is mede-eigenaar van VloerenCentrale te Breda. Als kind liep zij al over de vloer van het bedrijf, want haar vader Hennie begon dit bedrijf in 1984 onder de naam: TapijtTegelCentrale. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot een gerenommeerde totaalleverancier op het gebied van vloeren, binnen zonwering en renovatie van trappen.

Familiebedrijf

“In 2013 zijn mijn broer Stef en ik mede-eigenaars geworden van het bedrijf VloerenCentrale. Van de zeven medewerkers is onze jongste broer Dennis er één van. Met hem is de familiebemoeienis van ons bedrijf compleet. De bedrijfsnaam is in 2013 veranderd in ‘VloerenCentrale’. Als familiebedrijf bestaan we bijna 40 jaar, In die tijd hebben we al heel veel vloeren in woningen en bedrijven gelegd. We zijn er best trots op, dat we dit zonder de inbreng van ZZP’ers in al die jaren hebben bereikt.” vertelt Suzanne als we in de showroom van haar bedrijf aan de Takkebijsters 70 te Breda met een kopje koffie aan tafel zitten.

Meedenken

“Onze kracht is, de klant ontzorgen en voorzien van eerlijk advies waarbij we echt in mogelijkheden met hen meedenken,” laat ze als eerste weten. “Zo voorkom je verrassingen; bij de klant maar ook bij ons. Wij geven klanten alle tijd, rust en ruimte om bij ons een aankoop te doen. Als wij daarbij met een gratis advies kunnen helpen, dan doen wij dat graag. Uiteindelijk is dat een belangrijk onderdeel van ons vak, een ambacht waarin ik als vanzelf ben terechtgekomen.”

Fijn gevoel

“In 2008 ben ik in de zaak gaan werken. Wat mij vooral in het vak aantrok, was de grote verscheidenheid aan werkzaamheden waarmee je beroepsmatig te maken krijgt. Het geeft een fijn gevoel wanneer je tot volle tevredenheid van de klant je werk hebt gedaan. Daar krijgt je gewoon een kick van, zodanig dat je fluitend naar de volgende klant gaat. Het werk is mijn passie, daarom vind ik het leuk om het te doen”

Scholing

“Om te komen tot waar ik nu in het bedrijf sta, heb ik wel wat scholing moeten doorlopen. Allereerst moest ik verstand krijgen van allerlei type vloerafwerkingen en van wat het vak ‘vloerenleggen’ inhoudt. Dat heb ik al doende geleerd van vakmensen die nu nog om me heen staan. Het vloerenleggen is een vak dat je het beste in de praktijk kan leren. Wij stellen daarom mensen in staat om dat vak bij ons te komen leren en uit te groeien tot een volleerd interieur vakman/vloerenlegger. Het enige wat wij van de toekomstige medewerkers vragen is enthousiasme en affiniteit hebben met ons vak.

Manusje van alles

Met het volgen van aanvullende opleidingen heb ik mij binnen het bedrijf verder mogen ontwikkelen. Ik kan mijn werk nu het beste omschrijven als een manusje van alles en ben voornamelijk in de showroom aanwezig waar ik als adviseur van vloeren, binnen zonwering en renovatie van trappen helemaal in mijn element ben. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor de inkoop, werkvoorbereiding, boekhouding en het opstellen van offertes.

Als bedrijf kunnen wij er beslist nog wel een paar medewerkers bij hebben. Zo zijn wij momenteel niet alleen op zoek naar stoffeerders, ook zouden wij graag een enthousiaste verkoopadviseur m/v toevoegen aan ons team.





Naam:

Suzanne de Vos

Leeftijd:

37

Getrouwd:

Samenwonend, 2 kinderen

Bedrijf:

VloerenCentrale.

Functie:

Vennoot