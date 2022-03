Aan de keukentafel met Pieter Stoop en Denise Kentie: ‘Ik vertrek... maar dan anders’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Denise Kentie en Pieter Stoop.

Denise is al 30 jaar advocaat. Pieter was onderwijsman in hart en nieren. Samen hebben zij zich gestort op een nieuw avontuur: het runnen van een agriturismo in de Italiaanse streek Le Marche (op zijn Nederlands: de Marken) op 1450 kilometer van Breda.

Hoe komen een advocaat en een onderwijzer bij elkaar?

Denise: “Haha, dat is een apart verhaal. Pieter en ik speelden in 1997 een rol in een stuk van amateur toneelgezelschap Jacob van Lennep. Pieter was Gijs en ik Fieke. In de voorstelling worden deze twee hoofdrolspelers verliefd op elkaar. Dat hebben wij maar in de praktijk gebracht.”

“We zijn inmiddels 25 jaar getrouwd. Ik denk dat maar weinig toneelspelers kunnen zeggen dat ze zich ooit zo in hun rol hebben ingeleefd.”

Pieter: “Al snel bleek dat wij beroepsmatig overlappingen hadden. Denise maakte de switch van ondernemingsrecht naar familierechtadvocaat en mediator. Ik had een echtscheiding achter de rug. We kregen een samengesteld gezin en ik zag op school hoe het ontbrak aan kennis en kunde in de omgang met scheidende ouders en hun kinderen. Ik werd KIES (Kind In Echtscheiding-Situatie)-coach. Ik leerde om het verdriet en het rouwproces van kinderen die dat mee maken beter te duiden en op te vangen. Zo begon ik met een éénmanszaak naast mijn baan: Kind-School-Scheiding. Ik verzorgde met Denise opleidingen voor onderwijzend personeel.”

Twee geboren ondernemers?

Denise: “Nee, dat denk ik niet. Ik denk ‘uit de box’ en loop qua vernieuwingen (hoe scheiden ook anders kan) vaak vooruit. Na wat jaren in loondienst dacht ik: ‘Laat mij maar lekker zelf beslissen’.”

“Soms kan iets futiels aanleiding geven tot een definitieve stap. Dat was voor mij toen vlakbij ons huis aan de Baronielaan een kantoorpand werd gebouwd. Zo ontstond uiteindelijk het kantoor dat nu KentieThomas heet”

Pieter: “Ook ik ben niet het type ‘geboren ondernemer’. De activiteiten van Kind-School-Scheiding kwamen in een stroomversnelling toen ik in 2016 de Divorce Challenge van het Ministerie van Justitie won. Mijn eenmanszaak werd toen Stichting Expertisebureau Kind-School-Scheiding: Stichting EKSS. Wij verzorgen drie daagse expert-trainingen, studiedagen en workshops voor het onderwijs om iedere school thuis te maken in scheiding.”

Geen ondernemers, maar wel samen een agriturismo opzetten in Italië?

Denise: “Ha, ik snap je vraag, maar weet je: soms gaan dingen zoals ze gaan en volg je je hart. Bij ons begon het toen Joris, onze jongste, eens zei dat het hem leuk leek om voor ons gezin ergens een eigen plekje te hebben. We hebben toen een Pipowagen gekocht en in Zeeland weggezet. Dat bleek voor ons een verademing.”

Pieter: “Ik zeg niet dat we ADHD-ers zijn, maar stilzitten is iets wat wij thuis amper doen. Ja, gezellig met de tafel vol familie en vrienden, goed eten en drinken, dan kan het stilzitten niet lang genoeg duren. In Zeeland kwamen we toe aan rustig een boek lezen. Toen dachten we: ‘Goh, wat zou het leuk zijn als wij mensen dezelfde ontspanning kunnen bieden, waar wij zo van genieten; vlakbij zee, maar met mooier weer en meer ruimte.’ Zo kwamen we in Le Marche terecht.”

Dat klinkt bijna idealistisch, die gunfactor.

Denise: “Ach, we zijn idealistisch, maar zeker geen zweefkippen die alleen uit liefde voor de medemens handelen. Maar de drijfveer is bij ons echt niet: ‘Zo, daar gaan we nu eens even een bom duiten verdienen’.”

“Kijk, Stichting EKSS is echt niet iets waardoor je financieel onafhankelijk bent. Toch gaan we dat zeker blijven doen. Ideaal natuurlijk als we het kunnen combineren met trainingen op onze nieuwe Italiaanse stek Qui Voglio Restare, vertaald ‘hier wil ik blijven’. Ik blijf buiten het hoogseizoen maandelijks drie weken in Nederland voor mijn scheidingspraktijk. We runnen Qui Voglio in een maatschap met oudste zoon Jasper en zijn vriendin Madelief. Zij wonen daar full-time. Pieter komt één week per maand naar Nederland. Zo houden we de verliefdheid van het podium in stand... haha”

Klinkt gelukkig niet als de gemiddelde ‘Ik vertrek deelnemer’ op TV, als je ziet wat die mensen overkomt…

Pieter: “Klopt. Het is niet zo dat we een onblusbare passie voor Italië hadden en dat nu onze ultieme droom uit komt, waarbij wij alle schepen achter ons verbranden. Zakelijk zou ik ons niet altijd even handig noemen. Gevoel en kernwaarden nastreven is voor ons belangrijker dan de dubbel en dwars gecheckte uitkomst van een rekensom. We storten ons echter ook niet hals over kop in een op voorhand onnavolgbaar avontuur. We volgen ons hart in de hoop dat met ons veel gezinnen daar plezier gaan beleven. Het is een beetje ‘ik vertrek’, maar dan wat anders.”

Denise: “Met dat plezier gaat het helemaal goed komen. We hebben drie B&B-kamers, twee appartementen en een Klapkot (tiny house op wielen). Het zwembad wordt nu gebouwd. We zitten een kwartier van zee. De boekingen komen al volop binnen via quivoglio.com. In de schoolvakanties is het echt de plek voor gezinnen. Mochten papa en mama op vakantie onverhoopt eens ruzie krijgen, nou: een betere EHBO kan je je niet wensen... Nee hoor, grapje”

Pieter: “Als jij dan toch met een reclame uitzending bezig bent. Het is wel leuk dat Lonely Planet Le Marche heeft uitgeroepen tot de tweede streek van de wereld waar je heen mòet. Le Marche is nog het pure Italië, waar je op een marktplein voor een eurootje een heerlijke espresso drinkt.”

De laatste vraag: Met wie zou je zelf eens aan de keukentafel willen zitten?

Denise: “Elise Schaap. Zo grappig, getalenteerd en veelzijdig.”

Pieter: “Jochem Myjer: Lijkt een oppervlakkige druktemaker, maar die man heeft vele lagen. Een gedicht van hem als ‘Verlangen naar de dood’ laat zien dat hij zo veel meer in zich heeft. “

Naam: Denise Kentie (54)

Bedrijf: Familierecht kantoor KentieThomas

Passie: “Dat vind ik beetje een kul woord. Laat mij maar doen wat ik het liefste doe: verbinden.”



Naam: Pieter Stoop (62)

Bedrijf: directeur Stichting EKSS en met zoon Jasper en vriendin Madelief, Quo Voglio Restare.

Passie: “Ha, ik ben nu officieel geregistreerde Italiaanse boer, dus natuur is wel een passie. En muziek!”