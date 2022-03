Nieuwe hotspot voor start-ups geopend aan de Claudius Prinsenlaan

BREDA - Breda is een nieuwe ‘hotspot’ voor start-ups rijker. Aan de Claudius Prinsenlaan 12, het voormalige stadskantoor waar ook het politiebureau is gevestigd, werd woensdag de B’WISE Incubator geopend. Deze hotspot biedt regionale start-ups, die werken aan een schaalbaar en innovatief businessmodel, de ruimte en ondersteuning om uit te groeien tot de start-ups van de toekomst. En daar is behoefte aan. Dat blijkt wel uit de animo van ondernemers om er zich te vestigen. 16 van de 18 Office Units zijn inmiddels verhuurd.

Jarenlang waren het de ambtenaren van het stadskantoor die rondliepen op de derde verdieping van Claudius Prinsenlaan 12. Maar sinds de gemeente afscheid nam van het kantoorgebouw, stond het pand nagenoeg leeg. Recentelijk vestigde de politie zich in het gebouw. En ook de derde verdieping heeft nu een flinke make-over gekregen. In slechts twee maanden tijd werd de verdieping omgebouwd tot dé nieuwe hotsport voor start-ups in Breda: De B’WISE Incubator.

Woensdag 9 maart openden wethouder economie Boaz Adank en directeur van REWIN, Stephanie ter Borg, de B’WISE Incubator. “B’WISE Incubator is een echte aanwinst voor Breda en de regio”, stelt wethouder Boaz Adank. Het sluit ook perfect aan bij onze ambitie om de internationale hotspot op het gebied van Toegepaste Technologie & Creativiteit te worden. Deze incubator biedt de ruimte aan start-ups om elkaar te ontmoeten en kruisbestuiving te laten plaatsvinden. En het allermooiste van alles; B’WISE begeleidt hen ook in het ‘ondernemer zijn’. Een topformule in de weg naar succes, als je het mij vraagt.”

Voor ieder wat wils

B’WISE Incubator bestaat uit 18 Office units verdeeld over een verdieping van duizend vierkante meter en bevindt zich aan de Claudius Prinsenlaan 12 in Breda. Start-ups kunnen kiezen uit verschillende opties, van laagdrempelige flexplekken, fixed-plekken tot eigen kantoorunits. Start-ups kunnen kiezen voor de optie die het best bij hen past. In de incubator vind je ook het ‘Venture Café’. De centrale plek voor ontmoeting, inspiratie en evenementen voor start-ups in Breda en de regio.

Eén van de ondernemers die gevestigd is in de B’WISE Incubator is Maarten Gijssel van het bedrijf Kinetic Analysis. “Ik heb mijn bedrijf tien jaar geleden opgericht. Ik startte in een pand aan de Oranjeboomstraat, en nu ben ik na wat omzwervingen weer terug in Breda.” Maarten heeft een achtergrond als fysiotherapeut en richt zich met Kinetic Analysis op data analyses op het gebied van gezondheid. “Dat doen we onder andere voor bedrijven zoals de Hockeybond.” Maarten is blij met de opening van de B’Wise incubator. “Dit is de plek waar het gebeurd. Door samen met andere innovatieve start-ups bij elkaar te zitten leg je snel verbinding. Je hebt als ondernemers hetzelfde DNA, dat is heel mooi om te zien.”

Start-ups ondersteunen

Stephanie ter Borg, directeur van REWIN is trots op de opening van de B’WISE Incubator, en benadrukt dat niet alleen Breda, maar heel de regio hiervan kan profiteren. “Naast de begeleiding door middel van intensieve coaching en ondernemerschapsprogramma’s, toeleiding naar financiering, en het bouwen van een hechte community is nu ook de 4de pijler van het B’WISE start-up programma gerealiseerd; namelijk een fysieke vestigingsplek in de vorm van B’WISE Incubator. Vanuit de basis in Breda kunnen we met B’WISE in heel West-Brabant actief start-ups ondersteunen en daarmee een impuls geven aan een innovatievere regionale economie.”

Partners

B’WISE Incubator is een initiatief van REWIN West-Brabant en de Gemeente Breda. Het B’WISE programma heeft daarnaast partnerships met Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Braventure en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Zij werken ieder vanuit hun eigen expertise samen aan de incubator en willen op die manier een goed ondernemersklimaat creëren en de slagingskans van start-ups vergroten. Daarnaast is er een aantal private partijen die zich aan B’WISE verbindt.