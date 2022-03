Op de werkvloer bij Ellen en Malou: ‘Dankzij dit beroep sta ik bewuster in het leven’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Ellen Oostdam en Malou Dingemans. Zij zijn beiden werkzaam bij Zuylen Uitvaartverzorging in Breda. Ellen als uitvaartverzorgster, en Malou als algemeen medewerker. Beiden zijn ruim tien jaar geleden bij Zuylen begonnen.

Malou, kun je vertellen hoe je van de horeca in de uitvaartbranche terecht bent gekomen?

Malou: “Ik heb deze branche altijd al interessant gevonden. Maar ik vond zelf dat ik wat meer levenservaring nodig had om er echt mee aan de slag te gaan. Elf jaar geleden heb ik die stap gezet. Het klinkt misschien raar, maar er zijn veel raakvlakken. Het heeft allebei veel te maken met voor mensen willen zorgen.”

Je bent algemeen medewerker. Wat doe je dan precies?

Malou: “Ik draai auladiensten en zit in de muziekkamer. Ik bereid daar de diensten voor voor de volgende dag. Ook sta ik in de koffiekamer. Dat is heel afwisselend, vooral omdat het heel ander soort energie kost. Het werk in de aula of bij de muziek is met name geestelijk zwaar.”

Wat is daar geestelijk zo zwaar aan?

Malou: “Allereerst het perfectionisme. Dat zit eigenlijk bij al het werk dat je bij Zuylen doet. Een uitvaart kun je maar één keer doen. Het moet echt recht doen aan de persoon die overleden is. Dat geldt bij de ontvangst, bij de dienst en ook bij de koffiekamer. Je kunt dit werk niet halfslachtig doen. Het verdient op elk moment je volle aandacht. En verder is de emotie natuurlijk ook wel eens zwaar.”

Ellen, jij krijgt die emotie van heel dichtbij mee. Waarom heb jij ervoor gekozen om uitvaarten te gaan verzorgen?

Ellen: “Ik vind het een prachtig beroep, omdat je mensen echt kan helpen. Zelf ben ik er tien jaar geleden mee begonnen. Je komt bij allerlei soorten mensen over de vloer en biedt ze steun en begeleiding, maar ook een luisterend oor. Het klinkt misschien gek, maar je kan mensen echt blij maken. Omdat je ze steunt, en ze helpt bij het regelen van een afscheid dat recht doet aan de persoon die ze moeten missen.”

Is het moeilijk om heel de tijd met zoveel verdriet om te gaan?

Ellen: “Natuurlijk doet dat iets met je. Het kost veel energie. Maar vergeet niet dat een uitvaart meer is dan enkel verdriet. Het kan boosheid zijn. Of berusting. En er kan ook humor bij komen kijken. Humor kan een lichtpuntje geven in een moeilijke en zware tijd.”

Hoe is het contact tussen jullie als collega’s?

Malou: “Dat contact is heel goed. Allereerst professioneel, want je werkt heel nauw samen tijdens de dienst om deze helemaal naar wens te laten verlopen. Maar het contact is ook persoonlijk belangrijk. Als je vier diensten op een dag hebt, moet je echt even opladen. Dan kunnen we als collega’s terecht bij elkaar. Wij snappen elkaar, omdat we hetzelfde meemaken.”





Wat is Zuylen voor plek om te werken?

Malou: “Een heel vrije plek. Onze directeur staat altijd open voor nieuwe ideeën. Dat past ook bij hoe wij uitvaarten regelen. Alles is mogelijk. Wil jij een paarse kist? Wil jij metal-muziek? Wil jij een paard in de aula? Alles kan. Mensen verkijken zich erop hoeveel er mogelijk is. Een koffietafel hoeft helemaal niet met koffie en een plak cake. Dat kan met bier en bitterballen, we hebben een heel foodbook.”

Ellen: “Wat ik verder ook heel mooi vind aan Zuylen is hoe er wordt ingezet op duurzaamheid. Dit is belangrijk in onze wereld en zeker ook in de uitvaartbranche en daarin zijn ook zoveel mogelijkheden. Zo is Zuylen bijvoorbeeld actief deelnemer van GreenLeave, een samenwerkingsverband van uitvaartondernemers die streven naar 100 procent duurzame uitvaarten.”

Heeft je beroep invloed op hoe je in het leven staat?

Malou: “Ja, dat denk ik wel. Voordat ik hier ging werken voelde uitvaarten als een soort ‘ver van mijn bed show’. Dat is wel veranderd. Ik leef veel bewuster.”

Ellen: “Dat ervaar ik ook. Je wordt hier heel erg geconfronteerd met dat het leven eindig is. Dat stimuleert je om de dag te plukken, en alles uit het leven te halen zolang je dat kan doen.”

Naam: Malou Dingemans



Woonplaats: Breda



Functie: Algemeen medewerker



CV: “Ik heb meer dan 20 jaar in de horeca gewerkt. Elf jaar geleden heb ik de stap gezet naar de uitvaartbranche.”

Naam: Ellen Oostdam



Woonplaats: Breda



Functie: Uitvaartverzorgster



CV: “Ik ben altijd werkzaam geweest als personeelsconsulent en reïntegratiecoach. Ik werk nu tien jaar uitvaartverzorger voor Zuylen’