Aan de keukentafel met Ad Jacobs van golfpark de Turfvaert: ‘Het buitenzijn wordt steeds meer gewaardeerd’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met ondernemers. Deze week: Ad Jacobs.

Midden in de crisisjaren durft Ad Jacobs uit Rijsbergen het aan om zijn plannen voor een golfbaan door te zetten. In 2010 gaan de deuren van Golfpark De Turfvaert in Rijsbergen open. Al vanaf dag één kan de club rekenen op een groot ledenaantal van de Rijsbergse Golfclub waarvan de oprichting toevalligerwijs samenviel met de komst van de golfbaan. Inmiddels weten vele geoefende en minder ervaren golfers De Turfvaert te vinden. Maar ook dagjesmensen als wandelaars en fietsers hebben de schoonheid en gastvrijheid van dit Brabantse landgoed ontdekt.

Ad, klopt het dat hier je ouderlijke woning heeft gestaan?

Ja, we zitten nu in het woongedeelte van de voormalige boerderij. De schuur is verbouwd, daar staat nu de brasserie, de veldschuur is in gebruik als berging. Een deel van de grond behoorde toe aan het voormalige perceel van mijn ouders.

Hoe kregen de plannen voor een golfbaan vorm?

Het idee dateert uit 2001. Als derde compagnon sloot ik me aan bij de plannen om op deze plek een golfbaan te verwezenlijken. Ik werkte destijds bij de Rabobank en zag het ondernemerschap wel zitten. De plannen werden steeds concreter maar door de onzekerheid eind jaren 2008/ 2009 (financiële crisis) zijn mijn compagnons uitgestapt en mocht ik van hen doorgaan. Ondanks de onzekere tijden hield de bank zich aan haar afspraken, en dat in een tijd waarin de wereld qua financiële zekerheid op zijn kop stond. Het oorspronkelijke businessmodel moest wel constant worden bijgeschaafd. Zo waren er plannen voor een nieuw clubhuis, waarvoor we uiteindelijk onze eigen woning hebben opgeofferd.

Had deze crisis ook voordelen?

Jazeker! Door de crisis, die zeker de bouwwereld trof, waren materialen en manuren een stuk goedkoper. Ook hebben we gekozen voor een voorzichtige aanpak, met niet te veel risico’s. Neemt niet weg dat we zo’n vijfendertig hectare grond moesten aankopen waarbij de bank ons goed heeft geholpen. In totaal telt het park een kleine zestig hectare, waarvan twintig hectaren eigendom is van mijn voormalige compagnons.

Dus feitelijk ben je helemaal op nul begonnen?

Klopt! Maar daardoor leer je scherp ondernemen. Ik zal je iets over mijn verleden vertellen. Na het behalen van mijn HBO diploma heb ik diverse functies bekleed. Zo ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, in de makelaardij, en het bankwezen. Daar leer je enorm veel van en al deze ervaringen hebben bijgedragen tot mijn kijk op het ondernemerschap. Ook de factor geluk speelt een rol, tijdens de ontwikkeling van de golfbaan werd er in Rijsbergen en Zundert gewerkt aan de oprichting van een golfclub. Direct met de opening waren zij, de leden van De Rijsbergse Golfclub, mijn vaste klanten. In het begin telde deze club tweehonderdenvijftig leden, momenteel is dit aantal gegroeid naar elfhonderd. Deze club faciliteert het onderdeel golf. Daarnaast heeft het golfpark zelfstandige horeca en weten daggasten uit alle delen van Nederland en België ons prima te vinden.

Waarin onderscheid dit golfpark zich van de rest?

Brabant is het paradijs voor de golfliefhebber, het aanbod is nergens zo groot als hier. Dat heeft te maken met de droge zandgronden. Ook de ligging speelt parten, dicht bij de Randstad en grenzend aan België. Ons park biedt plaats aan leden én dagjesmensen, daarin zijn we wel onderscheidend. Overigens ervaar ik geen concurrentie van golfbanen uit de regio, we zien elkaar meer als collega’s, elke golfbaan heeft zijn eigen publiek. Als Turfvaert proberen we laagdrempelig te zijn met een fanatieke vereniging als basis.

Dat zeg je wel maar golf is weggelegd voor een bepaald soort publiek, toch?

Van dat vooroordeel willen we graag af. Golfen is een fijne sport voor jong en oud waarbij je wel met elkaar speelt maar niet tegen elkaar. Iedereen speelt op zijn eigen niveau, in het vakjargon handicap genaamd. We hebben mensen die heel prestatiegericht zijn, maar ook genoeg golfers die negen of achttien holes slaan voor het socializen. Daarna lekker een hapje en een drankje nemen om de dag gezellig af te sluiten.

Maar toch wel een sport voor de pensionado?

Leuk dat je dit vraagt! De pandemie heeft voor ons, hoe naar het ook klinkt, positief uitgepakt, met een instroom van jeugdige golf beoefenaars. De jeugd wilde sporten maar wel in de buitenlucht met voldoende afstand. En waar kan dat nou beter dan op de golfbaan. Overigens geldt deze ontwikkeling voor alle leeftijdsgroepen. Corona heeft ervoor gezorgd dat mensen het buitenzijn meer zijn gaan waarderen.

Je werkt ook nog voor het Waterschap, hoe combineer je dat?

We hebben hier vijftien vaste krachten in dienst die allen hun uiterste best doen in hun eigen discipline. Wat ik heel belangrijk vind is het geven van vertrouwen waarbij een beroep wordt gedaan op een stukje eigen verantwoordelijkheid. Je moet er niet bovenop zitten, dat werkt averechts. Naast mijn ondernemerschap werk ik inderdaad voor dertig uur bij het Waterschap. Ook hier weer die risicospreiding waarover ik het eerder had. En het leuke is, ik kan als eerste gemist worden op De Turfvaert, het personeel is prima in staat het bedrijf goed te laten functioneren.

Klinkt goed Ad en zie je nog nieuwe kansen voor de Turfvaert?

We hebben in 2018 meegedaan aan een pilot van het REWIN waarbij een externe partij een onderzoek heeft gedaan naar onze positionering in de toekomst. Daarin kwam een belangrijk aspect naar boven waaraan we zelf al richting hebben gegeven, namelijk de transitie van een golfbaan naar een landgoed waar het voor iedereen goed toeven is. De core business blijft uiteraard de golfsport, maar daarnaast kunnen mensen gebruik maken van onze horeca- gelegenheid en accommodaties. Ook wandel- en fietsroutes zijn hierin verwezenlijkt. Hopelijk trekken we hiermee een breder publiek aan en zijn we verlost van de vooroordelen van een golfclub. Want zeg nou zelf, het is hier toch prachtig! De eerste schrede zijn al gezet, we hebben recent een uitnodigend bord aan de Ettenseweg geplaatst. Mensen kunnen hier prima parkeren om er vervolgens te voet of met de fiets erop uit te trekken. Trouwens, tijdens de lockdown heb ik met mijn gezin, zoals vele anderen, het wandelen in de eigen omgeving ontdekt. Wat wonen we hier toch mooi en wat zijn er nog prachtige plekjes te ontdekken!

Tot slot Ad, met wie zou jij aan de keukentafel willen zitten?

Met mijn tweelingzus Marlies, zij is vorig jaar op 16 februari plotseling overleden en daar zou ik toch nog graag een keer mee aan de keukentafel zitten.

Naam:

Ad Jacobs

Leeftijd:

58 jaar

Bedrijf:

Golfpark de Turfvaert

Gehuwd:

Ja, met Ineke

Kinderen:

Twee dochters, Sophie en Lotte. Sophie studeert geneeskunde en Lotte heeft makelaardij gestudeerd en werkt bij een lokale makelaar.

Hobby’s:

Klussen rond en op het golfpark. Samen met een klein groepje pakken we elke zaterdagmorgen diverse klussen aan variërend van drainage tot bestrating en van kleine verbouwingen tot het aanleggen van buitenverlichting.